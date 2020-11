대검 중간 간부들도 "검찰총장 직무 정지 조치는 부당" 입장문 발표

"尹 직무정지 재고"…이창수 대변인·전무곤 정책기획과장 등 27명도 성명

[아시아경제 김슬기 기자] 일선 고등검사장들이 추미애 법무부 장관의 윤석열 검찰총장에 대한 직무 집행 정지 명령을 재고해달라고 요청한 가운데, 대검찰청 중간 간부들도 26일 "윤 총장의 징계 청구·직무 정지 조치가 위법·부당하다"라는 입장문을 냈다.

이창수 대변인과 전무곤 정책기획과장 등 27명은 이날 오전 검찰 내부망 '이프로스'에 '대검찰청 중간 간부들의 입장'이라는 제목의 글을 게재했다.

이들은 입장문에서 "검찰이 변화해야 한다는 국민 뜻에 부응하기 위해 노력하고 있으나 많이 부족하다는 것을 잘 알고 있다"며 "다만 최근 검찰을 둘러싸고 진행되고 있는 상황들에 대해 침묵하는 것은 공직자로서 올바른 자세가 아니라는 데에 뜻을 함께했다"고 주장했다.

그러면서 "검찰 공무원은 범죄로부터 우리 국민들을 보호하고, 온전한 법치주의 실현을 통해 자유롭고 안정된 민주사회를 구현해야 할 사명이 있다"며 "검찰총장에 대한 지난 24일 징계 청구와 직무집행정지는 적법절차를 따르지 않고, 충분한 진상확인 과정도 없이 이루어진 것으로 위법, 부당하다"고 했다.

이어 "이는 검찰의 정치적 중립성은 물론이고, 검찰개혁, 나아가, 소중하게 지켜온 대한민국의 법치주의 원칙을 크게 훼손하는 것이기도 하다"며 "검찰이 헌법과 법률에 따라 책임과 직무를 다 할 수 있도록 징계 청구와 직무집행 정지를 재고해 주실 것을 법무부 장관께 간곡하게 요청드린다"고 덧붙였다.

끝으로 이들은 "저희들도 국민과 함께 하는 검찰 공무원으로서 본연의 임무를 충실히 수행해 나가겠다"고 강조했다.

앞서 이날 대검 중간간부 외에도 6명의 일선 고검장과 대검 소속 검찰연구관 등이 성명을 발표했다. 또 전날부터 이날까지 평검사들도 잇따라 성명을 발표해 이른바 '추·윤 갈등'이 최고조에 이르고 있다.

한편 추 장관은 지난 24일 윤 총장에 대한 직무배제·징계 청구를 결정했다. 추 장관은 이날 오후 6시 서울고등검찰청 기자실 브리핑에서 "법무부는 검찰총장에 대한 여러 비위 혐의에 대해 직접 감찰을 진행했고, 그 결과 검찰총장의 심각하고 중대한 비위 혐의를 다수 확인했다"고 말했다.

이에 윤 총장은 26일 오후 3시 대리인을 통해 서울행정법원에 추 장관을 상대로 행정소송을 제기했다.

김슬기 인턴기자 sabiduriakim@asiae.co.kr