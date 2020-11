[아시아경제 차민영 기자] 롯데그룹은 박윤기 롯데칠성음료 경영전략부문장(50)을 롯데칠성 대표이사 전무에 내정했다고 26일 밝혔다.

박윤기 대표는 1994년 롯데칠성에 입사했으며 판촉, 채널분석, 마케팅, 해외사업, 경영전략 등 여러 보직을 역임했다.

▶1970년생 ▶1994년 롯데칠성 판촉, 채널분석, 전략 ▶2009년 롯데칠성 마케팅팀장 ▶2014년 롯데칠성 (음료)마케팅부문장 ▶2017년 롯데칠성음료 해외사업부문장(겸) ▶2017년 롯데칠성음료 경영전략부문장

