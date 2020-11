[아시아경제 이승진 기자] 롯데그룹은 롯데쇼핑 마트사업부장에 강성현(50) 롯데네슬레코리아 대표이사 전무를 내정했다고 26일 밝혔다.

강성현 마트사업부장은 2009년 롯데미래전략센터 유통팀장으로 입사해 2012년 롯데 H&B(롭스) 대표, 2018년 롯데네슬레코리아 대표를 역임했다.

▶1970년생 ▶연세대 경영학 ▶Ecole HEC대 전략/재무 ▶1998년 프로모데스그룹, 한국까르푸 ▶2006년 BCG 유통/소비재프로젝트 팀장 ▶2009년 롯데미래전략센터 유통팀장 ▶2012년 롯데 H&B 대표 ▶2018년 롯데네슬레코리아 대표이사

