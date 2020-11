[e공시 눈에 띄네]코스피-25일

<장 마감 후 주요공시>

◆ 삼부토건 삼부토건 001470 | 코스피 증권정보 현재가 5,400 전일대비 30 등락률 +0.56% 거래량 5,287,313 전일가 5,370 2020.11.25 15:30 장중(20분지연) close =527억원 규모 성동구 도선동 복합 건축물 신축공사 수주

◆ 효성첨단소재 효성첨단소재 298050 | 코스피 증권정보 현재가 145,000 전일대비 4,000 등락률 -2.68% 거래량 68,024 전일가 149,000 2020.11.25 15:30 장중(20분지연) close =계열사 GST Global GmBH에 317억원 규모 채무보증 결정

◆ 금호전기 금호전기 001210 | 코스피 증권정보 현재가 3,770 전일대비 75 등락률 -1.95% 거래량 127,703 전일가 3,845 2020.11.25 15:30 장중(20분지연) close =종속회사 Kumho Electric Japan의 감자 결정

◆한국콜마=소프트필 튜브 내용물 용기 특허권 취득

◆ DB손해보험 DB손해보험 005830 | 코스피 증권정보 현재가 46,300 전일대비 200 등락률 -0.43% 거래량 258,960 전일가 46,500 2020.11.25 15:30 장중(20분지연) close =DB생명보험에 1500억원 규모 출자 결정

◆ 동국제강 동국제강 001230 | 코스피 증권정보 현재가 7,890 전일대비 290 등락률 -3.55% 거래량 8,191,194 전일가 8,180 2020.11.25 15:30 장중(20분지연) close =케이머스지로부터 계열회사 페럼인프라 주식 423억원에 취득

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr