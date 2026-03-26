필요시 주주 공유 방안 마

장세욱 동국제강 동국제강 close 증권정보 460860 KOSPI 현재가 9,230 전일대비 180 등락률 -1.91% 거래량 53,078 전일가 9,410 2026.03.26 10:55 기준 관련기사 동국제강, 업계 최초 ‘디-메가빔’ 구조 안정성 공식 입증 동국씨엠, 세계 최초 태양광용 초고반사 컬러강판 ‘솔라셀’ 개발 동국제강그룹, 수능 앞둔 임직원 자녀 응원…장세욱 "땀과 노력 헛되지 않을 것" 전 종목 시세 보기 그룹 부회장이 동국홀딩스 동국홀딩스 close 증권정보 001230 KOSPI 현재가 10,120 전일대비 280 등락률 -2.69% 거래량 45,081 전일가 10,400 2026.03.26 10:55 기준 관련기사 인터지스, 중부권 컨테이너 거점 개발에 301억원 신규시설투자 "10년 만에 되찾은 사옥"…동국제강, 페럼타워 6451억원에 재매입 동국제강 '일부 반등', 동국씨엠 '적자전환'…철강업계 실적 부담 지속 전 종목 시세 보기 사내이사로 재선임됐다.

동국제강그룹 지주사 동국홀딩스는 26일 서울 중구 수하동 본사 페럼타워에서 제72회 정기주주총회를 개최하고 해당 안건을 포함한 자사주 소각 등 8개 안건을 상정해 원안대로 승인받았다고 밝혔다.

장세욱 동국제강그룹 부회장이 제72기 동국홀딩스 정기주주총회에서 영업보고를 진행하고 있다. AD 원본보기 아이콘

의장을 맡은 장세욱 부회장은 이날 영업보고를 통해 경영 실적 및 그룹 중장기 방향성, 주주가치 제고 방안 등을 발표했다. 주주와 직접 소통하며 형식화 된 주총의 틀을 깼다.

장 부회장은 "철강 업황 부진과 고율 관세 등으로 인한 주요 계열 회사 및 해외 종속법인 수익성 변화에 대해 주주와 상호 소통하며 그룹 인적 분할 후 동국홀딩스는 그룹 컨트롤타워로서 기업형벤처캐피탈(CVC) 설립 및 트렌드 사업 투자 검토 등 미래 성장 전략 수립과 포트폴리오 개발에 집중해왔다"고 밝혔다.

그러면서 "현재 '동국제강그룹 4차 중기경영계획'을 수립 중이며, 올해 안에 세부 전략을 명확히 하고, 필요 시 주주분들께 공유할 수 있는 기회를 마련할 것"이라며 "그룹 본연 경쟁력 강화를 위해 소재·부품·장비 등 전후방 가치사슬을 폭넓게 검토 중이며, 내부로는 보유 유무형자산 및 연구개발 역량을, 외부로는 유망 업종에 대한 조인트벤처나 인수합병, 전략적 제휴 등도 고민 중"이라고 말했다.

장 부회장은 "안정적인 배당과 자본 효율화를 위해 자사주 전량 소각·최저 배당 기준 상향·자본구조 개선을 추진하고 있다"고 강조했다. 동국홀딩스는 관련 안건 승인에 따라 5월 액면분할 및 변경상장을 예정하고 있으며, 6월 임시주주총회를 통해 법정준비금을 이익잉여금으로 전입할 계획이다.

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이날 동국홀딩스는 사내이사로 정순욱 동국홀딩스 전략실장을 신규 선임했다. 정 실장은 1997년 자금팀 입사 후 30년간 그룹 자금 흐름을 안정적으로 관리해왔다. 2020년 재경실장을 맡아 재무 기획 및 위기관리 역량을 보였다는 평가다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr



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