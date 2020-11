[아시아경제 문제원 기자] 독일 연방통계청은 독일의 3분기 국내총생산(GDP)이 계절조정치로 8.5% 증가했다고 24일 밝혔다.

앞서 발표된 예비치 8.2%에서 다소 상향 조정된 것이다.

독일 2분기 GDP는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 인한 통제 조치 여파로 9.8% 감소했다가 3분기에 반등했다.

지난달 이후 코로나19의 급속한 재확산으로 경기 회복세가 일시적으로 정체되거나 후퇴할 수 있다는 전망이 나온다.

독일은 지난 2일부터 부분 폐쇄령을 실시하고 있다. 요식업은 포장과 배달만 가능하고 공공·문화 시설은 문을 닫았다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr