김종인 “경제3법, 기업이 정상적이면 문제 될 것 없어”

"비정상적 상황 전제하면 상당히 큰 침해 줄 수도"

[아시아경제 임춘한 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 24일 상법·공정거래법·금융그룹감독법 등 경제3법과 관련해 “정상적인 기업 운영을 한다고 할 것 같으면 지금 정부가 내세우는 경제3법 자체가 문제가 될 것이 없다”고 밝혔다.

김 위원장은 이날 한국프레스센터에서 열린 서울외신기자클럽 초청 간담회에서 “비정상적인 상황을 전제로 하면 경제 3법에 들어와 있는 게 상당히 큰 침해를 줄 수도 있다”며 “기업이 공정하고 정상적으로 운영되면 맹목적으로 반대할 이유 없다”며 이같이 말했다.

김 위원장은 “경제3법이 기업과 관련한 것이냐, 기업의 오너와 관련한 것이냐 구분해서 설명할 수 있어야 하는데 혼돈해서 설명한다”고 지적했다.

김 위원장은 “현재 한국경제 있어 각 직장에서 벌어지는 노사관계 문제를 어떻게 잘 처리할거냐가 중요하다”고 강조했다.

