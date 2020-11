[아시아경제 유병돈 기자] 서울 영등포경찰서 소속 경찰관 1명이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받아 건물 일부가 폐쇄됐다.

서울 영등포경찰서는 24일 오전 9시 20분께 직원 A씨가 코로나19 양성 판정을 받아 사무실이 폐쇄됐고 동료 직원 11명이 코로나19 검사를 받은 뒤 자가격리에 들어갔다고 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 22일 보건소로부터 확진자와 밀접접촉했다는 연락을 받고 23일 검사를 받았다. A씨는 20일까지 사무실에 출근한 것으로 전해졌다.

영등포경찰서는 "역학조사가 진행 중이며 결과에 따라 추가 검사를 진행하겠다"고 밝혔다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr