LG화학, 이시간 주가 +4.68%.... 최근 5일 외국인 53만 8주 순매수

LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 785,000 전일대비 37,000 등락률 +4.95% 거래량 588,406 전일가 748,000 2020.11.24 13:44 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장중 사상 최고가 또 경신역대 최고치 경신한 코스피, 2602.59로 마감…코스닥지수도 동반 상승2600선 돌파한 코스피, 삼성전자·SK하이닉스 등 대형주 강세 close 은 24일 오후 1시 30분 현재 전일보다 4.68% 오른 78만 3000원에 거래되고 있다. 거래량은 56만 8038주로 전일 거래량 대비 122.54% 수준이다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 785,000 전일대비 37,000 등락률 +4.95% 거래량 588,406 전일가 748,000 2020.11.24 13:44 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장중 사상 최고가 또 경신역대 최고치 경신한 코스피, 2602.59로 마감…코스닥지수도 동반 상승2600선 돌파한 코스피, 삼성전자·SK하이닉스 등 대형주 강세 close 은 석유화학제품 및 전자소재 전문기업으로 알려져 있다.

11월 24일 현대차증권의 강동진 연구원은 'ABS, PVC, PE, SAP, 합성고무 등 동사 화학부문 주력제품들이 모두 초강세 시현 중. 동사 주력 Downstream인 ABS, PVC는 제한적인 증설과 수요 강세로 호조세 이어질 전망. 합성고무 역시수요 호조로 강세 기대. 바이든 행정부 들어서면서 EV에 우호적인 정책 기대. 동사주요 파트너사 중 미국 업체는 Tesla와 GM. 화학 사업도 최고 수준 Fundamental, 배터리 고성장 지속될 것. 정유/화학업종 Top pick 유지.'라고 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 785,000 전일대비 37,000 등락률 +4.95% 거래량 588,406 전일가 748,000 2020.11.24 13:44 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장중 사상 최고가 또 경신역대 최고치 경신한 코스피, 2602.59로 마감…코스닥지수도 동반 상승2600선 돌파한 코스피, 삼성전자·SK하이닉스 등 대형주 강세 close 의 목표가를 103만 원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 785,000 전일대비 37,000 등락률 +4.95% 거래량 588,406 전일가 748,000 2020.11.24 13:44 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장중 사상 최고가 또 경신역대 최고치 경신한 코스피, 2602.59로 마감…코스닥지수도 동반 상승2600선 돌파한 코스피, 삼성전자·SK하이닉스 등 대형주 강세 close 을 49만 7698주 순매도 했고, 외국인과 기관은 각각 53만 8주 순매수, 1만 876주 순매도 했다.

※자료출처 : 인공지능 투자 비서 AI라씨로



※ 이 기사는 아시아경제와 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.









아경봇 기자 r2@asiae.co.kr