국민의힘 “택배 근로자 어려움 해소”…민생정책 간담회 개최

[아시아경제 임춘한 기자] 국민의힘은 17일 물류산업 상생 발전을 위한 민생정책 간담회를 개최했다. 이번 간담회는 현장의 어려움을 직접 듣고 정책 대안을 연구하기 위해 마련됐다.

주호영 국민의힘 원내대표는 이날 오후 국회에서 열린 간담회에서 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 때문에 화물, 상품 배달의 수요가 엄청나게 늘어났다”며 “이와 관련해 택배하는 분들의 업무 과중 문제와 업무영역을 둘러싸고 정리되지 않은 문제가 남아있다”고 저적했다.

주 원내대표는 “생활물류서비스사업발전법(생활물류법) 제정과 관련 어떻게 정책을 하면 잘 될지 의견을 모으기 위한 자리”라며 “오늘 업계의 실상 제대로 말해주고 좋은 의견을 내주면 반영될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

이종배 국민의힘 정책위의장은 “우리나라에서 택배 산업이 발달돼있는데 물량이 늘어나면서도 제도적으로는 제대로 뒷받침이 안 된 상황이라 일하는 분들이 어려움이 많이 있는 것으로 안다”며 “근로자들이 고충도 많고, 갈등도 있어 국민의힘에서 앞장서서 해소해드려야겠다는 생각에 간담회를 마련했다”고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr