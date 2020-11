소셜베뉴 라움 올해 마지막 마티네 콘서트…엔니오 모리꼬네 추모

[아시아경제 박병희 기자] 소셜베뉴 라움이 오는 24일 오전 11시 올해 마지막 마티네 콘서트에서 지난 7월 타계한 영화음악의 거장 엔니오 모리꼬네를 추모한다.

이날 라움의 명작 해설 브런치 음악회 '살롱 드 아르떼'는 영화음악 감독 푸디토리움(김정범)이 진행하는 '영화음악의 거장, 엔니오 모리꼬네'로 열린다.

피아니스트 이현진, 바이올리니스트 박진수와 배정윤, 비올리스트 윤소희, 첼리스트 송민제가 엔니오 모리꼬네의 음악들을 연주하며 푸티토리움의 해설이 함께 한다. 영화 '황야의 무법자' 중 '황금의 황홀경', '시네마 천국' 중 '사랑의 테마', '미션' 중 '가브리엘의 오보에' 등 엔니오 모리꼬네의 대표곡들을 숨겨진 이야기와 함께 들을 수 있다.

이탈리아를 대표하는 작곡가이자 지휘자인 엔니오 모리꼬네는 영화 '미션', '러브 어페어', '시네마 천국', '황야의 무법자' 등에서 주옥 같은 영화음악을 남겼다.

라움의 마티네 콘서트 '살롱 드 아르떼'에는 음악과 미식의 즐거움이 함께 한다. 공연이 끝난 후에는 라움만의 특색이 담긴 브런치 3코스가 제공된다.

입장권은 라움 공식홈페이지, 인터파크, 예스24 등에서 예매할 수 있으며 단체 관람 및 공연에 대한 자세한 내용은 유선으로 문의하면 된다.

라움은 콘서트 중 관람객 체온 확인, 마스크·위생장갑 착용, QR코드 체크인, 문진표 작성 의무화, 좌석 간 거리두기 등 철저한 방역 조치를 취할 계획이다.

