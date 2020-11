유니클로·질샌더 컬렉션 '완판'…NO재팬은 옛말

[아시아경제 나한아 기자] 지난해부터 이어진 일본 제품 불매 운동 (NO재팬)으로 고초를 겪던 유니클로 매장이 질샌더 컬렉션으로 인해 북적였다.

올해 유니클로는 디자이너 질 샌더와 유니클로의 협업 제품인 '+J' 컬렉션을 지난 13일 국내 한정판으로 출시했다.

이날 서울 중구 유니클로 명동 중앙점에는 매장 오픈 시간 11시 30분 이전부터 100m가 넘는 줄이 늘어섰다. 매장문이 열리자마자 많은 인파가 매장 안으로 뛰어 들어가는 '오픈런' 사태까지 벌어졌다. 건물 안에서도 쇼핑과 결제를 위한 줄이 수 십 미터 가량 형성됐다.

유니클로는 더 많은 고객이 +J 컬렉션을 구매할 수 있도록 1인당 구매 수량을 품목당 1개 총 10개로 제한했지만, 오픈한 지 5분 만에 주요 제품은 품절됐다.

온라인에서도 +J 컬렉션의 인기는 뜨거웠다. 같은 날 오전 8시 온라인 홈페이지에서 판매가 시작됐고, 시작과 동시에 인기 품목의 주요 사이즈가 동났다.

+J 컬렉션의 대표 상품인 '여성용 하이브리드 다운쇼트 코트'는 일부 특대 사이즈 XXL을 제외하고는 온라인과 오프라인에서 오픈과 동시에 품절됐다.

품절 대란과 인파 몰림으로 인해 '유니클로 질샌더 컬렉션'은 주요 포털 사이트의 검색어 상위권을 차지하며 화두에 올랐다. 온라인 커뮤니티에서는 "무심코 (바구니에) 담았는데 100만 원 가까이 결제했다"라는 등의 구매 인증과 후기가 올라오기도 했다.

이를 본 일부 네티즌들은 'NO 재팬' 불매 운동을 언급하며 "부끄럽다, 국산 브랜드도 많은데 굳이 저걸 사야 하나?", "한국인으로서 최소한의 자존심은 지키자"라고 지적하기도 했다. 또 코로나19를 언급하며 "이 시국에 유니클로 앞에서 꼭 줄을 서서 사야 하나"라는 우려를 표하기도 했다.

한편 유니클로는 이날 명동 중앙점, 롯데월드몰 점, 신사점 서울 매장 3곳과 현대백화점 판교점, 신세계 대구점, 삼정타워 부산점 지방 매장 3곳에서 +J 컬렉션 판매를 시작했다.

잠실 롯데월드점, 강남 유니클로 신사점 등에서도 많게는 100명 최소 50명 이상의 줄이 늘어섰다.

