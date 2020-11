바이든, 조지아주서도 승리‥트럼프 선거 소송은 잇단 기각

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원]조 바이든 미국 대통령 당선인이 전체 선거인단의 절반을 훌쩍 넘는 306명을 확보해 도널드 트럼프 대통령에 대해 압승했다.

13일(현지시간) AP통신에 따르면 여론조사기관 에디슨리서치는 승패가 결정 나지 않은 마지막 2개 주인 조지아와 노스캐롤라이나에서 이날 각각 바이든 당선인과 도널드 트럼프 대통령이 승리했다고 예측했다.

이 경우 바이든 당선인과 트럼프 대통령이 확보한 선거인단은 각각 306명, 232명이 된다. 바이든이 확보한 선거인단수는 대선 승리를 위한 매직넘버 270석을 훌쩍 넘는 수준이다.

한편 이번 대통령 선거 문제를 제기하는 도널드 트럼프 대통령과 공화당의 소송은 잇따라 기각됐다.

이번 선거의 경합주 중 한 곳인 미시간주 1심 법원은 13일(현지시간) 디트로이트의 개표 인증을 막아 달라는 트럼프 대통령 지지자들의 소송을 기각했다.

펜실베이니아주 필라델피아 소재 연방항소법원도 이날 선거일 이후 도착한 우편투표 9300표의 개표를 막아 달라는 한 공화당 하원의원 후보의 가처분 신청을 기각했다.

