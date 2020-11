中전문가 "취임식 전까지 미중 관계 악화 우려"

트럼프, 선거 패배 중국 탓으로 돌릴 것

[아시아경제 기하영 기자]도널드 트럼프 대통령이 이번 대선 결과에 승복하지 않고 미국 내 혼란이 이어지면 차기 대통령 취임식까지 미중 관계가 악화할 수 있다는 전망이 나왔다.

홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 8일 중국 전문가들을 인용, 미 대선의 혼란이 걷히기 전까지 트럼프 대통령 측이 중국을 더 때릴 수 있다고 보도했다.

중국 푸단대 국제문제연구원의 우신보 원장은 트럼프 행정부가 정치·외교·경제에서 중국과 대립을 계속할 것이라고 내다봤다. 신장 위구르 인권탄압을 비판하고 대만을 지원하며 중국 기업에 대한 제재를 확대할 수 있다는 것이다.

우 원장은 "트럼프 대통령은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 팬데믹 책임이 중국에 있다고 비난해왔으며 코로나19 때문에 선거에서 졌다고 생각할 수 있다"고 말했다. 이어 "마이크 폼페이오 국무장관이나 피터 나바로 백악관 무역·제조업 정책국장도 중미 관계를 방해할 마지막 기회를 잡으려 할 것"이라고 덧붙였다.

중국 내에서 이 같은 우려는 이미 수개월 전부터 나왔다. 많은 중국 전문가들은 트럼프 대통령의 중국 때리기 전략이 중미 관계를 위험하게 만들고 있으며 그가 재선에 실패하면 양국 간 긴장은 최악으로 치달을 것이라고 전망했다.

지난 8월 미국 카터 센터의 중국프로그램 연구원인 류야웨이는 "미 대선일인 11월 3일부터 차기 대통령 취임식인 내년 1월 20일까지의 기간이 중미 관계가 가장 불안정한 시기로 접어들 수 있다"며 "양국이 남중국해와 대만 문제에서 상호 자제해야 한다"고 말했다.

팡중잉 중국해양대학 교수는 "트럼프 대통령이 선거 결과를 법원으로 가져가는 상황에서 이 문제가 해결되기 전에는 중국이 조 바이든 팀과 교류하기는 힘들 것으로 보인다"며 "이 경우 미국인들은 중국이 바이든 편에 섰다고 생각할 것이며 이는 매우 민감한 문제"라고 말했다.

스인홍 인민대 국제관계학원 교수는 "차기 미 행정부가 권한을 잡기 전까지 중국의 대미 정책에 특별한 변화는 없을 것"이라고 내다봤다. 또 바이든 후보가 당선돼도 민주당 내 대중국 매파들을 끌어안아야 하기 때문에 미국의 중국 정책이 완화되지는 않을 것이라고 예상했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr