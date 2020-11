국민생각 담아 원자력안전정책 만든다…참여단 발족

원안위, '원자력안전 국민참여단' 발대식 개최

[아시아경제 문채석 기자] 앞으로 국민이 원자력 안전 정책 수립 과정에 직접 참여할 수 있게 된다.

원자력안전위원회와 한국원자력안전재단은 31일 오전 11시부터 KT 대전인재개발원에서 '원자력안전 국민참여단' 발대식을 열었다고 밝혔다.

행사엔 120명의 국민참여단 구성원이 참석했다. 80명은 인구 구성비를 고려한 무작위 추출, 40명은 공개모집을 통해 선정했다.

특정 집단에 쏠리지 않도록 성별·연령·거주지역 등을 고려해 선정했다. 회사원부터 주부, 학생, 의료계종사자, 학계출신까지 폭넓게 참여해 다양한 의견이 제시될 것으로 기대된다.

국민참여단은 올해 말까지 심도 있는 숙의 과정을 통해 원자력안전의 미래와 정책방향을 도출하게 된다.

원안위는 "국민참여단이 제안한 미래와 정책방향을 구체화하는 세부계획을 여러 전문가와의 논의를 거쳐 내년까지 마련할 예정"이라고 말했다.

한편 이번 발대식은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황을 고려해 영상중계 방식을 활용해 집합인원을 최소화하는 등 방역에 중점을 둔 채 진행됐다.

엄재식 위원장은 인사말을 통해 "국민참여단 모집 과정을 보면서 원자력안전 정책 수립에 참여하고자 하는 국민들의 열망을 확인했다"며 "방사선 재해로부터 안전한 나라를 만드는데 무엇이 필요한지 국민께서 아낌없이 조언해 주실 것을 기대한다"고 했다.

