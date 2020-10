KB캐피탈, KB차차차 PC 홈페이지 UI·UX 개편

[아시아경제 기하영 기자]KB캐피탈은 지난 23일 중고차 거래 플랫폼 'KB차차차'의 PC 홈페이지 UI·UX를 개편했다고 26일 밝혔다.

이번 개편은 사용자 중심의 서비스 강화를 위해 진행됐다. KB차차차 홈 UI를 화면의 중앙 정렬로 배치해 화면의 균형감을 높이고, KB차차차의 주요 서비스를 한눈에 보이도록 메뉴를 배치해 콘텐츠 접근성을 높였다. 또 국내 최다 중고차 매물들에 대한 검색 기능 강화를 위해 제조사, 모델 조건 검색은 물론 직접 검색기능까지 메인 화면에 확대 적용했다.

이와 함께 홈페이지 메인 하단에는 추천차량, 인증중고차, 딜러검색 등 섹션별로 보기에 편한 UI 구조로 개편해 직관적으로 인지할 수 있게 했다.

KB캐피탈 관계자는 "이번 홈페이지 개편은 KB차차차를 방문하는 고객들이 화면을 편하게 보고, 주요 서비스의 접근성을 향상시켜 편리하게 이용할 수 있도록 하는데 주력했다"며 " 앞으로도 KB차차차 방문 고객들의 만족도를 높일 수 있도록 이용 편의성 향상에 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr