네이버, 스튜디오드래곤 주식 1500억원 취득…지분율 6.3%

[아시아경제 부애리 기자] 네이버가 CJ계열 드라마 제작사 스튜디오드래곤의 주식 187만7345주를 1500억원에 취득한다고 26일 밝혔다.

주식 취득 후 네이버의 스튜디오드래곤 지분율은 6.3%다. 주식 취득 예정일은 다음달 10일이다.

네이버는 이번 주식 취득의 목적에 대해 "전략적 사업제휴 관계를 강화하고 유지하기 위함"이라고 밝혔다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr