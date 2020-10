이건희 회장 조문한 주호영 "대한민국 국민 자랑스럽게 해 주신 분"

[아시아경제 이동우 기자, 이기민 기자] 주호영 국민의힘 원내대표는 26일 이건희 삼성 회장 빈소를 찾아 "대한민국 국민임을 자랑스럽게 느낄 수 있게 해주시는 분"이라고 말했다.

주 원내대표는 이날 오전 이 회장의 빈소가 마련된 서울 강남구 삼성서울병원 장례식장을 방문해 이재용 삼성전자 부회장을 비롯한 유가족들을 위로했다.

주 원내대표는 "개인적으로는 인연은 없지만 고인이 대구에서 출생했다는 것과 삼성상회가 되고 몇 번 가본 인연밖에 없다"면서도 "고인은 창조와 혁신 경영으로 삼성그룹을 재창업하다시피 해 전세계에 대한민국 국민임을 자랑스럽게 느낄 수 있게 해주시는 분이셔서 조문 왔다"고 말했다.

주 원내대표는 '안에서 어떤 대화를 나눴느냐'는 취재진의 질문에 "차분히 이재용 부회장과 유족들이 조문객을 맞이하고 있었다"고 설명했다.

주 원내대표는 "고인의 명복을 빌고, 유족들에게 너무 상심하지 말고 힘내라고 했다"고 덧붙였다.

