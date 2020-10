[아시아경제 문채석 기자] 한빛 5호기 원자로가 26일 오전 10시4분께 자동 정지됐다.

원자력안전위원회는 26일 한국수력원자력으로부터 한빛 5호기 원자로가 자동 정지됐다는 보고를 받았다고 밝혔다.

원안위는 한국원자력안전기술원(KINS) 전문가로 구성된 사건조사단을 파견해 상세 원인 등을 조사할 계획이라고 알렸다.

원안위는 지난 5일 임계를 허용한 뒤 한빛5호기 후속 정기검사를 진행하고 있었다.

한빛 5호기에서 신규 증기발생기 안전성 확인 검사인 원자로출력급감발계통 동작 시험을 하다가 증기발생기 수위가 높아져 원자로가 정지됐다.

원안위에 따르면 현재 발전소는 안전 정지 상태를 유지하고 있다. 소내 방사선 준위도 평상시 수준을 유지하고 있는 것으로 확인되고 있다.

원안위 관계자는 "정기검사 도중 발생한 사건의 원인을 조사해 안전성을 확인한 뒤 정기 검사를 완료할 계획"이라고 말했다.

