이낙연 “이건희, 국가 위상과 자존심 높여 감사…삼성 세계 사랑 받는 기업되길”

[아시아경제 전진영 기자] 이낙연 더불어민주당 대표가 26일 이건희 삼성 회장 빈소를 찾아 “고인이 국가적 위상과 국민의 자존심을 높여준 것에 대해 감사를 드린다”고 말했다.

이 대표는 이날 조문이 끝난 뒤 취재진들과 만나 “고인은 보통사람들은 상상도 할 수 없는 탁월한 혁신을 이뤘다”며 이같이 밝혔다.

그는 “개인적으로 가까운 거리였던 적은 없다”면서도 “이제까지 고인이 해왔던 것처럼 한국 경제를 더 높게 부양하고 앞으로 삼성이 세계인의 사랑을 받는 기업으로 도약해주기를 바란다”며 조의를 표했다.

빈소가 마련된 삼성서울병원 장례식장에는 정치권 인사들의 발길이 이어지고 있다. 이 대표의 조문에 이어 김태년 민주당 원내대표, 김종인 국민의힘 비상대책위원장과 주호영 국민의힘 원내대표 등 여야 지도부도 이날 조의를 표할 예정이다. 전날(25일)에는 노영민 대통령 비서실장과 이호승 청와대 경제수석, 이재명 경기도지사 등이 빈소를 찾았다.

