한샘, 가을 맞이 이사, 입주 언택트 박람회 개최

[아시아경제 김종화 기자]종합 홈 인테리어 전문기업 ㈜한샘은 자사 온라인 쇼핑몰인 한샘몰과 한샘닷컴에서 간편하게 이사 및 입주 청소 등을 준비할 수 있는 이사 입주 언택트 박람회를 개최한다고 26일 밝혔다.

가을 이사 철을 맞아 마련된 이번 박람회는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 언택트 트렌드에 맞춰 불필요한 시간과 비용은 절약하고 서비스 품질과 가격 혜택은 향상시키는 온라인 박람회로 준비됐다. 이번 박람회는 4가지 상품군별 다양한 구성으로 마련됐으며 최고 35% 할인 혜택으로 저렴하게 이용 가능하다.

첫 번째 상품군은 주거환경분야의 50년 노하우를 가진 한샘의 입주 청소와 새집증후군 제거, 해충 제거 서비스이다.

입주 청소 서비스는 180시간 전문 기술 교육을 이수한 청소 전문가가 친환경 안전 인증을 받은 세제를 사용한다. 새집증후군 제거 서비스는 공간별 특성에 맞춰 유해물질을 분해, 제거해 준다. 한샘은 추후 품질관리 차원의 현장검수 및 사후 검수도 진행한다. 입주 청소, 새집증후군 제거를 모두 받을 수 있는 입주 패키지를 선택할 수 있다.

전문가의 1:1 맞춤 방제 솔루션인 해충 제거는 한국방역협회 소독위생교육과정을 이수한 전문 위생관리사가 집을 방문하여 주요 해충을 조사한다. 조사 결과에 따라 약제 살포, 트랩 설치 등 1:1 맞춤 방제 서비스를 제공한다.

두 번째 상품군은 세라믹 탄성코트, 줄눈, 싱크대 및 욕실 코팅이다. 세라믹 탄성 코트는 일반 탄성코트인 고무 재질의 방수형 제품과 다른 세라믹 재질의 결로 방어형 제품이다. 한샘 세라믹 탄성코트는 일반 탄성코트에 비해 결로, 곰팡이 방지 효과에 탁월할 뿐만 아니라 불에 강해 화재 위험도가 낮다. 이 상품은 새로 선보이는 상품으로 박람회 고객에게 프리미엄 구성을 시중 대비 저렴하게 선보인다.

줄눈은 베란다, 현관, 욕실에 있는 타일의 간격을 메우는 것으로, 일반적으로 사용되는 시멘트 줄눈은 오염에 약하다. 한샘은 발암물질이나 곰팡이, 오염 걱정이 없는 친환경 줄눈으로 시공한다.

싱크대 코팅은 눈에 보이지 않는 아주 미세한 굴곡, 기공을 코팅으로 채워줌으로써 광택을 살리고 싱크대를 보호한다. 욕실 코팅 상품은 욕실 내 수전, 세면대, 변기를 코팅하여 광택 효과뿐만 아니라 물때, 곰팡이를 방지해 물청소만으로도 쉽게 청소가 가능하다.

세 번째 상품군은 방충망, 단열 필름이다. 한샘의 방충망 패키지는 기본과 혼합형으로 나누어져 패키지와 평형대를 선택하면 집 전체 방충망 교체가 가능한 간편 구성이다. 특히 미세먼지(10㎛ 이하) 차단 기능이 포함되어 있다. 단열필름은 실내 적정온도 유지 기능뿐만 아니라 창문을 통해 들어오는 유해 자외선을 막아준다.

네 번째 상품군은 오래된 인테리어를 단시간에 비용 부담 없이 바꿀 수 있는 인테리어 리폼이다. 리폼은 클린과 필름 두 가지로 구성된다. 클린 리폼은 욕실의 낡은 수전이나 수납장 등을 교체하는 욕실 리폼과 싱크대 코팅, 실리콘 교체 등이 가능한 부엌 리폼으로 구성된다. 필름 리폼은 오래된 부엌 싱크대, 창호 필름, 현관 등에 필름을 부착하는 시공이다.

한샘 관계자는 "가을 이사 시즌을 맞아 고객들을 위해 언택트 시대에 맞춤 박람회를 준비했다"며 "이번 이벤트는 11월 30일까지 진행하는 만큼 이사, 입주 고객들이 편리하고 실속 있게 이사를 준비할 수 있기를 바란다"고 전했다.

