[e공시 눈에 띄네]코스피-23일

◆ 하나금융지주 =3분기 영업익 1조692억… 전년比 37.2%↑

◆ 에스원 =3분기 영업익 459억… 전년比 6.6%↓

◆ HDC현대산업개발 =3906억 규모 주택재개발 정비사업 공사계약 체결

◆ 우리금융지주 =아주캐피탈 지분 74.04% 취득

◆ 현대건설 =현대스틸산업에 681억 규모 공장부지 현물출자

◆ 세이브존I&C =자회사 투어캐빈 흡수합병 결정

◆ SK가스 =우리사주조합에 4만2050주 처분

◆ LS =LS엠트론, LS칭다오에 유상증자 510억 출자

◆ 두산솔루스 =계열사 헝가리공장 증설 488억 대여

