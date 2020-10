우리 선박 NLL 이북 넘어갔다 복귀 "항로 착오"

[아시아경제 양낙규 군사전문기자] 서해상에서 우리 선박 1척이 항로착오로 인해 북방한계선(NLL)을 넘었다가 복귀했다.

17일 중부지방해양경찰청에 따르면 이날 오후 1시께 인천시 옹진군 연평도 인근우도에서 북서방 11.4㎞가량 떨어진 지점에서 우리나라 4.59t 운반선 1척이 NLL 이북으로 잠시 넘어갔다. 합동참모본부 관계자는 "오늘 오후 1시께 연평 동방에서 우리 소형어선 1척이 항로 착오로 NLL을 월선했다가 복귀한 상황이 있었다"고 밝혔다.

이 선박이 NLL 북측에 머문 시간은 10분 안팎이었다. 당시 해군이 이 어선이 NLL 이북으로 넘어간 것을 발견해 해경 측에 알렸으며 선박은 즉시 우리 해역으로 복귀했다. 이 선박에는 베트남 선원 2명과 중국인 선원 1명이 승선해 있었다. 선장은 따로 타지 않은 것으로 파악됐다. 북한 군에서 특이 동향은 없었던 것으로 알려졌다.

합참 관계자는 "군은 관계기관과 공조해 당시 월선 경위 등 전반에 대해 조사하고 있다"며 "조사 결과가 나오면 추가로 설명할 예정"이라고 설명했다.

