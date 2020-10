상승전환 코스피…기관 매수 강세

코스닥도 양전…개인·외국인 매수세↑

[아시아경제 이민우 기자] 하락 출발한 코스피가 상승세로 전환했다. 기관 매수세가 강세를 보이며 지수를 견인한 것으로 보인다.

7일 오후 1시43분 기준 코스피 지수는 전날보다 0.57%(14.54포인트) 오른 2380.44를 기록했다. 전날보다 0.64%하락한 2350.82로 출발한 이후 상승세로 전환한 것이다.

기관의 매수세가 지수 상승을 이끈 것으로 보인다. 기관은 1506억원을 순매수한 반면 외국인과 개인은 각각 1254억원, 293억원을 순매도했다.

대부분의 업종이 상승세다. 전기가스업의 상승폭이 1.66%로 가장 컸다. 이어 종이·목재(1.47%), 전기·전자(1.04%), 화학(0.97%) 등의 순이었다. 다만 음식료품(-0.39%), 증권(-0.24%), 서비스업(-0.07%) 등은 하락했다.

시가총액 상위 10위 업종도 대부분 상승세로 전환했다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 59,600 전일대비 600 등락률 +1.02% 거래량 10,466,745 전일가 59,000 2020.10.07 14:08 장중(20분지연) 관련기사 5G통신 일냈다!! 인도에 통신부품 공장 준공!!고민정 '삼성전자 기술유출 방지법' 낸다삼성전자, 최근 5일 외국인 418만 2804주 순매도... 주가 5만 9100원(+0.17%) close 의 상승폭이 1.1%로 가장 컸다. 이어 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 720,000 전일대비 8,000 등락률 +1.12% 거래량 70,034 전일가 712,000 2020.10.07 14:08 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 모두 소폭 하락출발코스피 소폭 상승에 2360선 마감…코스닥도 동반으로 올라코스피·코스닥, 장 초반 동반 오름세… 5거래일 연속 상승 흐름 close (0.9%), LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,516,000 전일대비 16,000 등락률 +1.07% 거래량 12,561 전일가 1,500,000 2020.10.07 14:08 장중(20분지연) 관련기사 LG생활건강, 온라인 전용 '글린트 바이 비디보브' 론칭코스피·코스닥 모두 소폭 하락출발코스피·코스닥, 장 초반 동반 오름세… 5거래일 연속 상승 흐름 close (0.7%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 83,400 전일대비 400 등락률 +0.48% 거래량 1,631,730 전일가 83,000 2020.10.07 14:08 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 모두 소폭 하락출발‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제코스피 소폭 상승에 2360선 마감…코스닥도 동반으로 올라 close (0.7%) 등의 순이었다. NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 303,500 전일대비 1,500 등락률 -0.49% 거래량 408,174 전일가 305,000 2020.10.07 14:08 장중(20분지연) 관련기사 네이버, AI 연구소 신설…중장기 연구 전담코스피·코스닥 모두 소폭 하락출발네이버, 고대안암병원 정밀의료병원정보시스템 연내 오픈 close 는 0.3% 내렸다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 182,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,271,149 전일가 182,500 2020.10.07 14:08 장중(20분지연) 관련기사 [2020국감]산업부, 이르면 2022년 석탄총량제 도입(종합)현대차, 첫 온라인 타운홀미팅 개최…비대면 소통 강화[2020국감]산업부 "2021년 세계 '신기후 체제' 출범…석탄총량제 도입" close 와 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 380,500 전일대비 1,000 등락률 -0.26% 거래량 314,642 전일가 381,500 2020.10.07 14:08 장중(20분지연) 관련기사 카카오, 최근 5일 개인 42만 5106주 순매도... 주가 37만 9000원(-0.66%)코스피·코스닥 모두 소폭 하락출발코스피 소폭 상승에 2360선 마감…코스닥도 동반으로 올라 close 는 보합세를 보였다.

코스닥 지수도 오름세를 보였다. 같은 시간 전날 대비 0.40%(3.45포인트) 오른 866.03을 기록했다. 전장 대비 0.68%(5.78포인트) 하락한 856.70으로 개장한 뒤 반등한 것이다.

코스닥 시장에서는 개인과 외국인의 매수세가 강세였다. 개인은 380억원, 외국인은 9억원을 순매수했다. 반면 기관은 275억원을 순매도했다.

거의 모든 업종이 상승세를 보였다. 운송 업종의 상승폭이 2.32%로 가장 컸다. 이어 화학(1.28%), 소프트웨어(1.06%), 제약(0.95%), 정보기기(0.93%) 등의 순이었다. 기타제조(-0.43%), 종이·목재(-0.38%), 디지털컨텐츠(-0.35%) 등은 내렸다.

시총 상위 종목 중 절반 가량이 상승세로 돌아섰다. 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 281,800 전일대비 5,700 등락률 +2.06% 거래량 872,664 전일가 276,100 2020.10.07 14:08 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 모두 소폭 하락출발코스피 소폭 상승에 2360선 마감…코스닥도 동반으로 올라씨젠, 최근 5일 개인 26만 294주 순매도... 주가 27만 8900원(-0.32%) close 의 상승폭이 2.0%로 가장 컸다. 이어 CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 141,600 전일대비 1,600 등락률 +1.14% 거래량 75,594 전일가 140,000 2020.10.07 14:08 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "스튜디오드래곤, 국내외 모두 '러브콜'"코스피·코스닥, 1% 이상 오르며 4거래일 연속 상승 마감코스피·코스닥, 장 초반 강보합… 4거래일 연속 회복 흐름 close (0.9%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 54,300 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 54,300 2020.10.07 00:00 장중(20분지연) 관련기사 카카오게임즈, 검색 상위 랭킹... 주가 0.18%[실전재테크]제2 카겜 찾아라, 장외 달구는 투자열기 코스피·코스닥 모두 소폭 하락출발 close (0.3%), 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 78,100 전일대비 100 등락률 +0.13% 거래량 305,641 전일가 78,000 2020.10.07 14:08 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 모두 소폭 하락출발코스피·코스닥, 장 초반 동반 오름세… 5거래일 연속 상승 흐름코스피·코스닥, 1% 이상 오르며 4거래일 연속 상승 마감 close (0.2%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 90,300 전일대비 200 등락률 +0.22% 거래량 558,652 전일가 90,100 2020.10.07 14:08 장중(20분지연) 관련기사 코스피 소폭 상승에 2360선 마감…코스닥도 동반으로 올라SK바이오사이언스 10월에 백신 임상 추진한다!!항생제 테이코플라닌이 치료효과 발견! 연구결과 발표에 주목! close (0.1%) 등의 순이었다. 반면 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 149,700 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 149,700 2020.10.07 00:00 장중(20분지연) 관련기사 미국 트럼프 대통령의 조기 퇴원? 투약한 성분이 무엇이길래?코스피·코스닥 모두 소폭 하락출발코스피 소폭 상승에 2360선 마감…코스닥도 동반으로 올라 close (-1.2%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 183,900 전일대비 2,400 등락률 -1.29% 거래량 114,340 전일가 186,300 2020.10.07 14:08 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 모두 소폭 하락출발코스피 소폭 상승에 2360선 마감…코스닥도 동반으로 올라거래소, 코스닥 기술특례상장 100개사 돌파 close (-1.0%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 133,900 전일대비 1,000 등락률 -0.74% 거래량 86,084 전일가 134,900 2020.10.07 14:08 장중(20분지연) 관련기사 에코프로비엠, K-뉴딜지수(2차전지) 테마 상승세에 2.77% ↑글로벌 증시 조정에 韓증시도 휘청…코스피 2.6% 급락하락폭 키운 코스피...2200대로 주저앉아 close (-0.6%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 99,600 전일대비 600 등락률 -0.60% 거래량 412,658 전일가 100,200 2020.10.07 14:08 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 모두 소폭 하락출발코스피 소폭 상승에 2360선 마감…코스닥도 동반으로 올라에이치엘비, 검색 상위 랭킹... 주가 2.07% close (-0.5%) 등은 하락했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr