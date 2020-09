비제조업 PMI지수 역시 7개월 연속 상승

[아시아경제 이진규 기자] 중국 제조업이 7개월째 경기 확장세를 이어가고 있다.

30일 중국 국가통계국에 따르면 9월 공식 제조업 구매관리자지수(PMI)는 51.5로 집계돼 8월(51.0)보다 상승했다.

제조업 PMI 지수는 기준선인 50 이상이면 경기 확장을, 50 이하면 경기 위축을 의미한다.

중국 제조업 PMI는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 사태가 심각했던 지난 2월 최저치인 35.7까지 하락했다가, 3월 이후부턴 50 이상을 유지하고 있다.

9월에는 특히 신규 수출 주문지수가 50.8을 기록하면서, 올해 들어 처음으로 50을 넘어섰다.

한편 중국 비제조업 PMI지수 역시 8월(55.2)보다 상승한 55.9를 기록하며 7개월 연속 확장세를 이어갔다.

