[아시아경제 이민지 기자] 삼천리자전거 삼천리자전거 024950 | 코스닥 증권정보 현재가 8,510 전일대비 450 등락률 -5.02% 거래량 186,284 전일가 8,960 2020.09.24 15:30 장마감 관련기사 삼천리자전거, 전기자전거 테마 상승세에 7.26% ↑삼천리자전거, 자전거 테마 상승세에 9.13% ↑삼천리자전거, 커뮤니티 활발... 주가 11.26%. close 는 24일 이수훈씨에게 서울시 강남구 신사동 부근에 있는 토지와 건물을 215억원에 양도한다고 공시했다. 회사 측은 “자산매각을 통한 유동성 확보와 재무구조 개선을 위한 것”이라고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr