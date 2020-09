상승탄력 줄어든 韓증시…코스피 1.6% 급락출발

코스닥도 2%대 하락 출발…全 업종 하락세

美증시 조정에 국내 증시도 수익률 반납 분위기

[아시아경제 이민우 기자] 코스피 지수가 1.6% 넘게 하락하며 출발했다. 세계 곳곳에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 재확산되는 가운데 미국 증시가 조정에 들어가며 국내 증시도 수익률을 반납하고 있다는 분석이 나온다.

24일 코스피는 전날보다 1.61%(37.62포인트) 내린 2295.62로 출발했다. 이후 9시19분 기준 하락폭이 조금 줄어들며 2302.62까지 올라왔다.

불안한 개인투자자들이 매도 물량을 쏟아내고 있는 모양새다. 코스피시장에서 개인은 984억원을 순매도했다. 외국인과 기관은 각각 878억원, 143억원을 순매수했다.

모든 업종이 하락세다. 운수장비 업종의 낙폭이 3.16%로 가장 컸다. 이어 기계(-2.45%), 건설업(-2.25%), 서비스업(-2.16%) 등의 순이었다.

시가총액 상위 업종들도 부진한 상황이다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 174,500 전일대비 5,000 등락률 -2.79% 거래량 866,854 전일가 179,500 2020.09.24 09:44 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]국내 증시, 시총 상위주 대다수 하락세외국인·기관 순매도세에 코스피 2320선으로 하락현대차, 이시간 주가 -0.28%.... 최근 5일 개인 52만 6398주 순매수 close 의 경우 3.0% 하락으로 가장 많이 떨어졌다. 이어 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 353,500 전일대비 12,000 등락률 -3.28% 거래량 269,189 전일가 365,500 2020.09.24 09:44 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]국내 증시, 시총 상위주 대다수 하락세코스피 소폭 상승하며 2330선 유지…코스닥도 840선카카오, 이시간 주가 +3.4%.... 최근 5일 개인 20만 3772주 순매수 close (-2.6%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 288,000 전일대비 8,500 등락률 -2.87% 거래량 186,662 전일가 296,500 2020.09.24 09:44 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]국내 증시, 시총 상위주 대다수 하락세네이버, 계열사 라인에 1조6000억원대 채무보증 결정코스피 소폭 상승하며 2330선 유지…코스닥도 840선 close (-2.5%), LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,426,000 전일대비 29,000 등락률 -1.99% 거래량 6,151 전일가 1,455,000 2020.09.24 09:44 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장 초반 개인 순매수에 강보합… 코스닥 1% 이상 회복화장품·정수기 등 방문판매원 수당 월평균 30만원LG생활건강 VDL, 톤업 쿠션 출시 close (-2.4%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 261,500 전일대비 4,500 등락률 -1.69% 거래량 203,741 전일가 266,000 2020.09.24 09:44 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]국내 증시, 시총 상위주 대다수 하락세'인공혈관 칩' 개발.. 코로나19도 즉석 진단이번엔 흡입형 치료제! 식약처에 임상 2상 시험 승인 신청! close (-2.2%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 420,500 전일대비 16,000 등락률 -3.67% 거래량 166,575 전일가 436,500 2020.09.24 09:44 장중(20분지연) 관련기사 배터리 소재 기업으로 체질 바뀌는 포스코케미칼코스피, 2% 이상 내리며 2330선 마감… 코스닥 840선코스피·코스닥, 장 초반 개인 순매도에 내리며 이틀 연속 하락세 close (-2.0%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 58,100 전일대비 500 등락률 -0.85% 거래량 4,274,566 전일가 58,600 2020.09.24 09:44 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]국내 증시, 시총 상위주 대다수 하락세[클릭 e종목]"삼성전자, 3분기도 호실적 전망"코스피 소폭 상승하며 2330선 유지…코스닥도 840선 close (-1.0%) 등의 순이었다. 다만 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 85,000 전일대비 1,400 등락률 +1.67% 거래량 2,599,948 전일가 83,600 2020.09.24 09:44 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]국내 증시, 시총 상위주 대다수 하락세코스피 소폭 상승하며 2330선 유지…코스닥도 840선외국인·기관 순매도세에 코스피 2320선으로 하락 close 와 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 693,000 전일대비 12,000 등락률 -1.70% 거래량 42,837 전일가 705,000 2020.09.24 09:44 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]국내 증시, 시총 상위주 대다수 하락세삼성바이오, 국내 바이오벤처 망막질환 신약개발 돕는다코스피 소폭 상승하며 2330선 유지…코스닥도 840선 close 는 각각 1.5%, 1.2% 올랐다.

코스닥도 하락하며 출발했다. 전날보다 2.10%(17.71포인트) 떨어진 825.74로 개장한 것이다. 이후 9시19분 기준 827.28을 기록했다.

개인과 기관의 매도세가 강세였다. 개인과 기관은 각각 524억원, 73억원을 순매도했다. 반면 외국인은 612억원을 순매수했다.

역시 거의 모든 업종이 떨어지고 있다. 방송서비스의 낙폭이 3.13%으로 가장 컸다. 이어 디지털컨텐츠(-2.89%), 종이·목재(-2.88%), 통신방송서비스(-2.68%) 등의 순이었다. 인터넷 업종은 유일하게 0.34% 올랐다.

시총 상위 10위 종목 모두 하락세다. 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 55,800 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 55,800 2020.09.24 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]국내 증시, 시총 상위주 대다수 하락세‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제카카오게임즈, 검색 상위 랭킹... 주가 0.36% close 의 낙폭이 4.4%로 가장 컸다. 이어 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 150,700 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 150,700 2020.09.24 00:00 장중(20분지연) 관련기사 코스피 소폭 상승하며 2330선 유지…코스닥도 840선외국인·기관 순매도세에 코스피 2320선으로 하락'인공혈관 칩' 개발.. 코로나19도 즉석 진단 close (-3.5%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 135,500 전일대비 4,700 등락률 -3.35% 거래량 49,220 전일가 140,200 2020.09.24 09:44 장중(20분지연) 관련기사 코스피 소폭 상승하며 2330선 유지…코스닥도 840선코스피, 장 초반 개인 순매수에 강보합… 코스닥 1% 이상 회복코스피, 2% 이상 내리며 2330선 마감… 코스닥 840선 close (-3.3%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 133,600 전일대비 7,600 등락률 -5.38% 거래량 147,946 전일가 141,200 2020.09.24 09:44 장중(20분지연) 관련기사 배터리데이에 방전된 국내 관련株…'결정적 한 방' 부족코스피·코스닥, 장 초반 개인 순매도에 내리며 이틀 연속 하락세1%가까이 급락한 코스피…2400 무너져 close (-2.9%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 173,100 전일대비 6,900 등락률 -3.83% 거래량 78,945 전일가 180,000 2020.09.24 09:44 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]국내 증시, 시총 상위주 대다수 하락세코스피 소폭 상승하며 2330선 유지…코스닥도 840선코스피, 오후에도 하락세 이어지며 2340선… 코스닥 2% 이상↓ close (-2.8%) 등의 순이었다.

글로벌 증시가 단기 조정에 들어간 상황에서 국내 증시도 월초 양호했던 수익률을 반납 중이라는 분석이 나온다. 이예신 신한금융투자 연구원은 "미국 대형 은행의 자금 세탁 의혹은 가치주로의 순환매 속도를 주춤하게 만들었고 니콜라 창업자 사임 및 테슬라 배터리데이 후 기대감 소멸 등은 성장주 내 옥석 가리기를 가속화시키고 있다"며 "추석 연휴를 앞둔 계절성, 분기 말 리밸런싱, 펀드 환매 증가에 따른 기관 수급의 제한적 개선 여력 등이 글로벌 증시 조정 흐름에 더해 경계 요인으로 작용하고 있다"고 설명했다.

