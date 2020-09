"코로나19 날려버릴 발차기 한판" … 서울시, 태권도 공연 온라인 생중계

16일 '놀자 태권도시범단' 시작으로 11월까지 총 8회 예정

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 이후 '집콕생활'로 무너지기 쉬운 건강에 대한 의지를 일깨우고, 시민들의 문화·관광에 대한 갈급함을 해소하고자 온라인 생중계로 태권도 공연을 선보인다고 15일 밝혔다.

서울시의 태권도 공연은 2007년부터 매년 남산골 한옥마을 상설공연과 찾아가는 거리공연으로 진행돼 서울을 찾는 국내외 관광객들에게 즐거움을 선사해 왔다. 코로나19 사태로 인해 올해는 랜선공연으로 추진, 더 많은 볼거리와 즐거움을 선사할 예장이다.

첫 공연은 16일 낮 12시 태권도시범단 '놀자'와 한국인 최초로 세계 대회인 '베틀 오브 더 이어'에서 퍼포먼스 부문 1위를 차지한 비보잉팀의 협업으로 이뤄진다. 독창적인 몸짓과 음악의 극대화로 보는 이들의 오감을 사로잡는 공연이 될 것이라고 서울시는 소개했다.

한류스타 슈퍼주니어의 메인보컬이자 MC로 활동중인 '이특'과 영어능통 방송인 '에바 포피엘'이 태권도의 멋진 여정을 함께 하며 공연의 재미를 더하고, 태권도의 가치와 우수성을 알린다.

이후에도 11월까지 우리나라를 대표하는 총 7개팀이 국기원 상설공연장과 남산골한옥마을 천우각무대, 전북 무주군 태권도원 T1경기장 등에서 '태권도 전통시범공연'과 '태권도 창작문화공연' 등을 공개할 예정이다.

공연은 유튜브, 네이버TV 공식 채널 등을 통해 온라인 생중계되며, 스트리밍 영상을 비롯해 하이라이트 영상과 에피소드 등을 지속적으로 업로드하며 구독자 수를 늘려갈 계획이다.

주용태 서울시 관광체육국장은 "2020 서울시 온라인 태권도 공연이 코로나19로 지친 시민들의 일상에 활력을 줄 것"이라며 "공연 참여자 전원 마스크 착용과 체온 측정 등 코로나19 방역수칙을 철저히 준수해 언택트 공연의 모범 사례가 되도록 하겠다"고 말했다.

