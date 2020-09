“영업금지에도 월세는 나가는데”…소상공인 코로나19 재확산에 시름

소상공인연합회, 전국 3000여 명 실태조사

“부정적 영향 96.4%…절반은 폐업도 고려”

[아시아경제 문혜원 기자] # “지난 2월말부터 현재까지 노래연습장 영업을 못하고 있고, 문을 열어도 개시도 못하는 날이 태반입니다. 3월 매출은 고작 29만원, 4월 매출은 30만5000원이었습니다. 임대료도 3개월이나 밀려있지만 부동산에 내놔도 전화한 통 없습니다.”

# “코로나로 인해 문을 3주간 닫았습니다. 영업을 할 수 없는데도 월세와 관리비, 협회비, 저작권료 등 기본적으로 들어가는 700만원정도의 유지비를 어찌해야 할까요?”

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산 이후 소상공인들의 시름이 깊어지고 있다.

7일 소상공인연합회가 발표한 ‘코로나19 재확산 이후 소상공인 실태조사 결과’에 따르면 코로나19 재확산 이후 소상공인의 경영활동에 미치는 영향은 ‘부정적’ (매우 부정적+다소 부정적)인 영향이 96.4%로 나타났다.

이번 실태조사는 지난달 31일부터 4일간 전국 일반 소상공인(도·소매업, 외식업, 개인서비스업 등) 총 3415명을 대상으로 온라인 설문을 이용해 실시됐다.

월 기준 사업장의 피해액을 추정하면 ‘500만원 이상~1000만원 미만’이 31.3%로 가장 높게 조사됐다. 이어 ‘100만원 이상~500만원 미만’ 24.5%, ‘1000만원 이상’이 19.2%로 각각 조사됐다.

코로나19 재확산 이후 사업장 경영비용 중 가장 부담이 되는 것은 ‘임대료’가 69.9%로 가장 높게 조사됐다. 코로나 확산 초기 시점인 지난 4월 2일부터 8일까지 진행된 설문조사에서는 임대료로 답변한 응답자가 38.6%에 불과했다.

운영하는 사업장 전망으로 ‘사업을 유지하고 있으나, 폐업을 고려할 것 같음’이 50.6%로 조사됐다.

‘2차 재난지원금’ 지급과 관련해서는 ‘필요함’ (매우 필요함+다소 필요함)이 96.1%로 조사됐다. 지급 대상은 ‘선별적 지급’이 68.5%, ‘전 국민 지급’이 29.7%로 각각 나타났다. 2차 재난지원금 지급시 지역경제에 미치는 영향에 대해서는 ‘호전될 것’ (매우 호전+다소 호전)이라는 반응이 85.5%로 나타났다.

공과금 감면 정책 중 가장 필요한 것으로는 ‘지방세 및 국세 감면’이 46.1%로 높게 조사됐으며, ‘전기료 감면’이 45.6%로 뒤를 이었다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr