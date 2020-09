추석선물도 비대면 모바일 '선물하기'로 한다

롭스 온라인몰, ‘선물하기’ 서비스로 주소를 몰라도 간편하게 추석 선물 가능

2만원 이상 구매 시 무료 배송으로, 저가 선물 구매 시 유용, 최대 55~60% 할인



[아시아경제 임혜선 기자] 언택트(비대면) 소비 트렌드가 지속되며 모바일 ‘선물하기’ 시장에 대한 관심이 높아지고 있다.

롯데의 헬스앤뷰티스토어 롭스는 상대방의 주소를 몰라도 간편하게 추석 선물을 보낼 수 있는 ‘선물하기’ 서비스를 제안하고, 관련 이벤트와 기획전을 진행한다고 6일 밝혔다.

롭스는 지난 5월 롭스 온라인몰에 ‘선물하기’ 서비스를 선보였다. ‘선물하기’는 상대방 주소를 몰라도 연락처만 알면 모바일로 롭스 온라인몰의 전 상품을 간편하게 선물할 수 있는 서비스다. 특히 롭스 온라인몰은 2만원 이상 구매 시 무료 배송으로, 무료 배송 조건이 낮아 저가 상품을 선물할 경우에도 유용하다. 서비스 론칭 이후 이용 고객이 매달 꾸준히 증가하고 있으며, 8월 한달 간 선물하기 주문 건수는 첫 달 대비 35% 증가했다.

올 추석 비대면 선물로 마음을 전하는 고객들을 위해 롭스는 오는 30일까지 롭스 온라인몰에서 ‘선물하기 좋은날’ 기획전을 열어 건강기능식품을 추석 선물로 제안하고 최대 55%까지 할인 판매한다.

대표 품목으로 롭스의 스테디셀러인 ‘경남제약 결콜라겐 뷰티바이오틱스’를 39% 할인된 1만900원에, 유산균의 명가 ‘락토핏 생유산균 골드 100일분’을 22% 할인된 2만4900원에, '블랙모어스 멀티액션 큐텐 60'을 55% 할인된 2만2500원에 판매한다.

또한 다음달 2일까지 기초 케어 제품도 최대 60% 할인 판매하며, ‘선물하기’ 서비스를 이용하는 고객 중 100명을 추첨해 스타벅스 아메리카노 쿠폰을 증정하는 이벤트도 진행된다.

