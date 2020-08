[아시아경제 김봉주 인턴기자] 배우이자 가수 엄정화가 환불원정대의 완전체 사진을 해 눈길을 모았다.

엄정화는 28일 자신의 인스타그램에 "#놀면뭐하니#환불원정대#완전체#with지미"라는 글과 함께 사진을 공개했다.

사진에는 엄정화와 이효리, 제시, 화사와 유재석의 새로운 부캐 지미유의 모습이 담겼다.

환불원정대로 뭉친 센 언니들과 제작자 지미유의 모습에 앞으로의 행보에 대한 기대감을 자아낸다.

특히 50대의 나이에도 독보적인 패션과 미모를 드러내는 엄정화의 모습이 눈길을 사로잡는다.

한편, MBC '놀면뭐하니?'를 통해 탄생된 환불원정대는 싹쓰리를 잇는 화제성을 몰며 시청자들의 기대감을 고조시키고 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr