김근식 "전광훈, 야당 믿고 '비호감' 태극기 집회 멈춰달라"

[아시아경제 김혜민 기자] 미래통합당 송파병 당협위원장인 김근식 경남대 교수는 18일 광복절 집회를 주도한 전광훈 목사를 향해 "코로나 방역 측면에서 너무나 무모했다"며 "전 목사의 행동은 어떤 이유로도 정당화될 수 없다"고 말했다.

김 교수는 이날 자신의 페이스북에 "야당을 믿고 비호감의 태극기 집회는 멈춰달라"며 이 같이 밝혔다.

그는 "대구 신천지와 이태원 성소수자 경우처럼 코로나 확산의 책임을 정부가 특정집단에 전가하는 것은 애초부터 말아야 한다"면서도 전 목사의 행동을 비판했다.

김 교수는 "교회에 확진자가 발생한 순간, 곧바로 선별진료소에 가서 검사 받아야 하는데도 평소처럼 일상생활하면서 많은 사람을 만났다"며 "2주간 자가격리를 해야하는데 광화문 집회에 가서 마스크를 벗고 연설까지 했고, 법원에 가서 재판에도 출석했다"고 일갈했다.

그는 "본인의 확진판정만으로 끝나는게 아니다. '걸어다니는 바이러스'가 돼 여기저기, 이사람 저사람에게 원치않는 해를 입혔을 것을 생각해보라"며 "광화문의 태극기 아이콘이기에 앞서 코로나 방역에 동참해야하는 대한민국 국민임을 자각하고 행동했어야 한다"고 질타했다.

김 교수는 "이번을 계기로 태극기 세력도 분노를 가라앉히고, 야당 그리고 통합당의 변화와 승리를 믿어달라"며 "태극기가 나설수록 통합당은 어려워진다. 이석기 석방집회가 더불어민주당에 부담을 주는 것과 마찬가지"라고 지적했다.

그는 "태극기 세력이 간절히 원하는 문재인 심판과 정권교체를 위해서도 비호감만 양산하는 구태의연한 태극기 집회는 이제 멈춰달라"며 "통합당이 더욱 혁신하고 노력해서 반드시 내년 보궐선거부터 내후년 대선까지 승리하겠다"고 강조했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr