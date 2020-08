코로나 여파에 주식 부자 순위도 요동… 셀트리온·카카오 급부상

[아시아경제 이춘희 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 속에 국내 증시 시장이 요동치며 주식 부자 순위도 급변한 것으로 나타났다. 바이오·비대면 열풍 속에 서정진 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 304,500 전일대비 4,000 등락률 -1.30% 거래량 1,037,943 전일가 308,500 2020.08.14 15:30 장마감 close 회장과 김범수 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 362,500 전일대비 2,000 등락률 +0.55% 거래량 825,802 전일가 360,500 2020.08.14 15:30 장마감 close 이사회 의장이 각각 3, 4위로 급부상한 것으로 조사됐다.

17일 금융정보서비스 인포맥스와 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 따르면 서 회장의 지난 14일 기준 보유 상장사 주식 가치는 5조6194억원으로 지난해 말 2조8582억원보다 두 배 가량 뛰었다. 서 회장의 주식 부호 순위도 같은 기간 7위에서 3위로 4계단 상승했다.

이러한 급증세는 그가 35.62% 보유한 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 104,200 전일대비 4,000 등락률 -3.70% 거래량 3,196,964 전일가 108,200 2020.08.14 15:30 장마감 close 의 주가가 바이오 열풍과 실적 개선 등의 호재 속에서 지난해 말 5만3000원에서 14일 현재 10만4200원으로 두 배 가까이 상승한 데 따른 것이다.

김 의장도 같은 기간 주식 평가액이 지난해 말 1조9210억원에서 지난 14일 기준 4조5325억원으로 135.9% 불어남에 따라 순위가 10위에서 4위로 뛰었다. 이 역시 카카오가 코로나19 이후 네이버와 함께 대표적인 비대면 종목으로 각광받으며 2.36배가량 주가가 상승한 데 따른 결과다.

게임업체 넷마블 넷마블 251270 | 코스피 증권정보 현재가 145,500 전일대비 4,000 등락률 -2.68% 거래량 476,480 전일가 149,500 2020.08.14 15:30 장마감 close 의 방준혁 이사회 의장도 주식 재산이 57.5% 늘어난 3조161억원으로 조사되며 순위가 11위에서 9위로 올라섰다.

이들 바이오·비대면 종목 대주주들의 상승세에 비해 기존 상위권 대주주들은 상대적으로 부진한 모습을 보였다.

서경배 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 196,500 전일대비 9,000 등락률 +4.80% 거래량 795,049 전일가 187,500 2020.08.14 15:30 장마감 close 그룹 회장은 그룹의 주가 약세 영향 속에 주식 재산이 3조9811억원으로 지난해 말 대비 21.2%(1조691억원) 줄어들며 순위도 3위에서 6위로 3계단 내려갔다.

정몽구 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 167,000 전일대비 3,000 등락률 -1.76% 거래량 4,469,158 전일가 170,000 2020.08.14 15:30 장마감 close 그룹 회장(4→5위), 홍라희 전 리움미술관장(6→7위), 최태원 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 233,500 전일대비 4,000 등락률 -1.68% 거래량 287,596 전일가 237,500 2020.08.14 15:30 장마감 close 대표이사 회장(5→8위), 정의선 현대차 수석부회장(8→10위) 등도 각각 순위가 하락했다.

반면 이건희 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 58,000 전일대비 700 등락률 -1.19% 거래량 15,672,548 전일가 58,700 2020.08.14 15:30 장마감 close 회장과 이재용 삼성전자 부회장 등은 각각 17조9000억원과 7조7000억원가량의 주식 재산을 보유한 것으로 조사되며 1위와 2위를 각각 지켰다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr