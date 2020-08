[아시아경제 영남취재본부 이영욱 기자] 한국도로공사 이천지사 서여주휴게소(양평 및 창원방향)는 식당가 조명 시설에 대한 일제 점검을 통해 친환경 LED등으로 모두 교체했다고 15일 밝혔다.

서여주휴게소는 이와 별도로 식품의약품안전처에서 실시하는 '위생등급제'에 맞춰 주방의 각종 위생용품을 새 제품으로 바꾸면서 주방의 조도를 크게 개선했다.

김진수 휴게소 소장은 "자동 손소독기, 유아용 식기살균기, 눈높이 정수기, 컵살균기 등에 대한 제품 개선이나 교체를 통해 고객 편의를 꾸준히 개선하고 있다"면서 "식당가 LED 등 교체 및 조도 개선을 계기로 더욱 밝은 휴게시설 분위기를 유지·관리해 나가겠다"고 전했다.

