김종인 “국회의원 4연임 제한은 확정적인 게 아냐”

[아시아경제 임춘한 기자] 김종인 통합당 비상대책위원장은 11일 '국회의원 4선 연임 제한'이 정강·정책에 포함되는 지에 대해 “그것은 확정적인 게 아니라 단정적으로 정책에 반영한다고 얘기할 수 없다”고 밝혔다.

김종인 위원장은 이날 국회에서 김병민 정강정책특위 위원장의 보고를 받은 직후 기자들과 만나 “특위 위원들의 논의 과정에서 그런 얘기도 나오고 했다”며 이같이 말했다.

김종인 위원장은 청와대 민정·인사수석실 폐지에 대해 “특히 인사수석실이라는 것은 꼭 있어야 할 이유가 하나도 없다”며 “인사수석실 때문에 장관들의 장악력 자체가 강하지 못한 것”이라고 지적했다.

김종인 위원장은 당 차원의 광복절 집회 참여 여부에 대해서는 “당원들 스스로가 참여하고 싶으면 자유롭게 참여할 수 있는 것”이라며 “당이 무슨 공식적으로 거기에 참여하는 건”이라고 밝혔다.

김병민 위원장은 비대위 의결과 관련해 “이번 주는 만들어진 안을 보고하는 자리”라며 “(비대위) 의결은 8월말 정도 당명 개정과 함께 맞물려 돌아갈 것”이라고 설명했다.

김병민 위원장은 4선 연임 제한에 대한 중진들의 반발에 대해서는 “당내 구성원들과도 긴밀하게 소통되지 않은 상황이라 이견을 제시하는 것은 당연한 일”이라며 “그런 일을 조정하는 게 비대위가 할 일이고, 국민이 원하는 지점에서 개혁하겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr