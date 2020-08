與, 행정수도 설계용역에 국회·靑 이전 포함

[아시아경제 강나훔 기자] 더불어민주당이 오는 3일 세종을 직접 찾아 국회와 청와대 후보지를 시찰하는 등 '행정수도 완성'을 위한 본격적인 행보에 나선다.

2일 민주당 등에 따르면 당 행정수도완성추진단은 3일 오전 세종시를 방문해 이춘희 세종시장 등과 함께 간담회를 개최할 예정이다.

추진단은 국회의사당과 청와대 전체가 완전히 세종으로 이전하는 것을 전제로 용지를 검토하고 설계용역도 본회의장 설계까지 반영해 의뢰한다는 구상이다. 이와 관련 추진단은 세종에 있는 국회 세종의사당, 청와대 제2집무실 후보지 현장을 둘러볼 계획이다.

앞서 국회사무처는 지난해 국토연구원에 세종 국회 분원 부지에 관한 연구용역을 의뢰해 세종시 전월산 남측 50만㎡ 부지가 적합하다는 결과를 받은 바 있다.

추진단은 이미 국회 분원 설계비 예산 20억원이 확보돼있는 만큼, 현장 간담회를 통해 구체적인 설계 용역 발주와 관련한 세종시와 행정중심복합도시건설청장의 의견을 수렴한다는 방침이다.

추진단 관계자는 "세종에 위치한 후보지 면적이 국회와 청와대를 전부 옮기는 게 가능한 규모인 만큼 일부 상임위뿐 아니라 국회 본회의장까지 모두 이전하는 방안을 미리 염두에 두고 청사진을 만들어야 한다"고 전했다.

