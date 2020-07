롯데카드 "QR코드로 롯데백화점 푸드코트서 주문하세요"

QR코드 스캔으로 주문·결제하는 '오더나우' 서비스

12일까지 1만원이상 결제시 1000원 캐시백 이벤트도

[아시아경제 기하영 기자]롯데카드는 QR코드 스캔만으로 음식을 주문하고 결제하는 모바일 푸드코트 주문서비스 '오더나우'를 롯데백화점 본점에 오픈했다고 3일 밝혔다.

비대면 결제 서비스 오더나우를 통해 고객은 롯데백화점 본점, 인천터미널점, 중동점 푸드코트에서 줄을 서거나 기다릴 필요 없이 원하는 음식을 주문하고 기존 카드혜택도 그대로 누릴 수 있다.

서비스 이용 방법은 간단하다. 롯데백화점 푸드코트 매장에 부착된 QR코드를 스마트폰으로 스캔하고 원하는 점포의 메뉴를 고른 후 결제하면 된다. 결제가 완료되면 주문이 접수되고 음식 준비가 완료되면 스마트폰으로 알림이 전송된다.

롯데카드는 서비스 오픈을 기념해 12일까지 롯데백화점 본점에서 오더나우서비스로 1만원 이상 결제 시 1000원을 캐시백해주는 이벤트도 진행한다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr