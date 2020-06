"화재로 통신서비스 끊기면 다른 통신사로 통화·문자"

과기정통부-이통3사, 25일 SKT 분당사옥서 이동통신 사업자간 로밍 시연

[아시아경제 조슬기나 기자] 앞으로 화재 등으로 특정 통신사의 통신 서비스가 끊기더라도 다른 통신사를 통해 음성 통화, 문자 등을 할 수 있게 됐다.

과학기술정보통신부와 이동통신 3사는 25일 SK텔레콤 분당사옥에서 이 같은 내용의 '이동통신 재난 로밍 시연 행사'를 개최했다고 밝혔다. 이에 따라 특정 통신사업자에게 광역시 규모의 통신재난이 발생하더라도 4G(LTE)·5G 이용자는 별다른 조치없이 해외 로밍하듯 다른 통신사의 4G 통신망을 이용할 수 있게 된다. 단말기나 유심을 교체하지 않아도 된다.

3G의 경우 재난이 발생하지 않은 통신사의 대리점에서 유심(USIM)을 개통하고 착신전환 서비스를 적용하면 기존 번호로 착신되는 전화를 수신할 수 있다. 이후 재난 발생 통신사에 유심비용과 재난기간동안 사용한 요금을 신청하면 사후에 보상받는 방식이다.

이날 로밍 시연은 KT와 LG유플러스 기지국에 재난이 발생한 상황을 가정해 SK텔레콤 기지국에 KT와 LG유플러스 단말을 연결하여 음성통화, 무선카드결제, 메신저 이용을 시연하는 방식으로 진행됐다. 이 자리에서 이용자들이 별다른 단말 조작을 하지 않더라도 이동통신 서비스 이용이 가능하다는 것이 확인됐다. 시연자로는 장석영 과기정통부 제2차관과 강종렬 SK텔레콤 ICT Infra 센터장, 이철규 KT 네트워크부문장, 권준혁 LG유플러스 NW부문장 등이 참석했다.

이통3사는 각 사별로 약 100만 회선을 수용할 수 있는 재난로밍 전용망을 구축했다. 통신 재난 발생 시, 재난 통신사의 사업자식별번호(PLMN; Public Land Mobile Network)를 비재난 통신사의 기지국에서 송출해 해당 단말기에 로밍을 적용하는 방식이다.

장석영 2차관은 "이동통신 로밍이 재난시 이동통신서비스 안정성을 한 차원 끌어올리는 계기가 될 것"이라며 "재난은 사후 복구보다는 사전에 예방하는 것이 최선인 만큼 세계 최고 수준의 통신망에 걸맞게 재난대비에서도 세계 최고수준이 될 수 있도록 통신망 안전관리에 더욱 노력해달라"고 당부했다.

강종렬 센터장은 “이통3사가 힘을 합쳐 재난 로밍을 통해 통신 재난이 발생하더라도 이용자의 불편을 최소화했다는 점에서 의미가 있다”며 “앞으로도 보다 안전하고 안정적으로 통신 네트워크를 제공할 수 있도록 노력할 것”이라고 밝혔다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr