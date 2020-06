유명희, RCEP 화상 장관회의 참석…코로나 후 처음

"RCEP 연내 서명…코로나 위기 극복 및 자유무역 확산"

"코로나19 진정 후 한국이 RCEP 대면회의 개최" 제안도

싱가포르·호주·뉴질랜드 등과 필수인력 이동 선언했듯

RCEP 안에서도 국제공조 노력 확산 희망

[아시아경제 문채석 기자]유명희 산업통상자원부 통상교섭본부장은 23일 역내포괄적경제동반자협정(RCEP) 제10차 회기간 화상 장관회의에 참석한다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 후 처음으로 열리는 장관회의다.

산업부에 따르면 우리 측 유 본부장을 포함해 15개국 장관이 참석한다. 지난해 11월 RCEP 정상회의 이후 처음이다.

각국 장관들은 협상 진행 상황을 점검하고, 올해 안에 서명하기 위한 의지를 재확인한 뒤 향후 일정 등을 논의한다.

산업부는 세계 최대의 자유무역협정(FTA)인 RCEP 장관회의를 열어 연내 서명 및 자유무역 확산 의지를 표명하는 것은 큰 의의가 있다고 본다.

지금처럼 코로나19로 전 세계의 경제 침체가 우려되고, 다자 및 자유무역체제가 위협을 받는 상황이라면 더욱 그렇다.

유 본부장은 "코로나19로 글로벌밸류체인(GVC)의 재편, 보호무역주의 확산, 디지털 경제 가속화 등 새로운 통상질서가 확산될 것으로 전망된다"고 언급했다.

그는 "RCEP 서명·발효 시 지리적 근접성 및 통일된 규범 등을 바탕으로 GVC 재편에 효과적으로 대응할 수 있을 것"이라며 "급성장하는 역내 디지털 경제에 유용한 협력 체계를 제공할 것으로 기대된다"고 말했다.

RCEP은 세계 GDP의 3분의 1을 차지하는 '경제 블록'이다. 유 본부장은 RCEP 서명시 보호주의 확산에 대응해 다자 및 자유무역체제의 가치를 높일 수 있다고 판단했다. 교역·투자 여건 개선을 통해 세계 경제에 활력을 불어넣을 수 있다고 봤다.

유 본부장은 "향후 RCEP이 교역·투자 증진 외에 코로나19 국제공조 등 세계적인 위기 대응에서도 효과적인 협력 플랫폼 역할을 해야 한다"면서 "최근 한국이 RCEP 참여국인 싱가포르, 호주, 뉴질랜드 등과 필수인력 이동 및 무역 원활화 각료선언을 발표한 것과 같은 국제공조 노력이 RCEP 차원에서도 확산되길 희망한다"고 언급했다.

우리 측은 AFP 조정국(ASEAN FTA Partners facilitator)으로서 그간 다양한 이슈에 대해 중재안을 마련하는 등 협상 진전을 위해 노력해 왔다. 한국, 호주, 뉴질랜드, 중국, 일본 등 RCEP 참여국 중 비아세안 국가 간 의견을 조율했다.

유 본부장은 "향후 코로나 상황이 완화되고 RCEP 장관회의가 대면 개최되면 한국이 열겠다"며 "이를 통해 RCEP 연내 서명에 적극 기여하고 K-방역 등 우수한 방역체계에 대한 교류·협력을 확대하는 계기를 마련할 계획"이라고 선언했다.

