정규직 361만원 벌때 비정규직 164만원 번다…임금격차 해마다 커져

남성, 임금 만족도↑·여성 근무시간 만족도↑

[아시아경제 장세희 기자]정규직 근로자가 월 361만2000원을 벌 때 비정규직 근로자는 164만3000원을 버는 것으로 나타났다. 비정규직의 월급이 오르곤 있지만, 정규직과 비정규직 간 임금 격차는 여전했다.

통계청이 18일 발표한 '2019 한국의 사회지표'에 따르면 정규직 근로자의 월평균 임금은 361만2000원으로 전년 351만원보다 10만2000원(2.9%) 증가했다. 비정규직 근로자의 월평균 임금도 164만3000원으로 지난해(158만8000원) 보다 3.5% 올랐다.

또 정규직 근로자와 비정규직 근로자 간 임금 격차는 계속 증가해 지난해 196만9000원을 기록했다. 임금 격차는 ▲2015년 182만2000원 ▲2016년 183만8000원 ▲2017년 185만7000원 ▲2018년 192만2000원으로 해마다 증가하고 있다.

취업시간은 임금근로자와 비임금근로자 모두 감소했다. 임금근로자의 주당 평균 취업시간은 35.9시간으로 전년 대비 0.7시간 감소했다. 비임금근로자 역시 주당 평균 취업시간은 46.8시간으로 전년 대비 0.3시간 감소했다.

임금근로자의 근로여건에 대한 만족도는 32.3%로 지난 2017년 대비 4.6%포인트 증가했다. 근로여건 만족도는 근로시간(34.5%), 근무환경(34.2%), 임금(23.1%) 순으로 높았다. 남성은 임금에 대한 만족도가 높은 반면 여자는 근무환경과 근무시간에 대한 만족도가 높게 나타났다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr