[아시아경제 이정윤 기자] 음원 사재기 의혹을 제기했다가 고소당한 가수 박경(28)이 검찰에 넘겨졌다.

서울 성동경찰서는 17일 정보통신망법 위반 등의 혐의를 받는 박씨를 기소의견으로 검찰에 송치했다고 밝혔다.

박씨는 지난해 11월 소셜네트워크서비스(SNS)에 바이브 등 가수 6팀의 실명을 거론하며 음원 사재기 의혹을 제기해 정보통신망법상 허위사실 적시에 따른 명예훼손 등 혐의를 받는다. 박씨는 경찰조사를 이유로 입대도 연기한 상태다.

