[e공시 눈에 띄네] 코스피-15일

<장 종료 후 주요 공시>

◆ 풍산홀딩스 풍산홀딩스 005810 | 코스피 증권정보 현재가 25,750 전일대비 1,300 등락률 -4.81% 거래량 12,340 전일가 27,050 2020.06.15 15:30 장중(20분지연) close = 풍산네오티스가 해산 주주총회 결의를 통한 청산완료로 인해 자회사에서 탈퇴.

◆ 신한 신한 005450 | 코스피 증권정보 현재가 4,945 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,945 2020.06.15 00:00 장중(20분지연) close = 임원 2인 업무상 횡령 일부 유죄(집행유예) 판결.

◆ 우리금융지주 우리금융지주 316140 | 코스피 증권정보 현재가 8,880 전일대비 470 등락률 -5.03% 거래량 2,780,928 전일가 9,350 2020.06.15 15:30 장중(20분지연) close = 종속회사 우리은행이 주주배정증자 방식으로 1조원 규모 유상증자 결정.

◆ 신한알파리츠 신한알파리츠 293940 | 코스피 증권정보 현재가 6,650 전일대비 100 등락률 -1.48% 거래량 165,424 전일가 6,750 2020.06.15 15:30 장중(20분지연) close = 공시불이행으로 인해 불성실공시법인 지정이 예고됐으나 감경에 따른 벌점 미부과로 불성실공시법인 미지정.

◆ 대신증권 대신증권 003540 | 코스피 증권정보 현재가 10,000 전일대비 300 등락률 -2.91% 거래량 235,635 전일가 10,300 2020.06.15 15:30 장중(20분지연) close = 우리사주제도(ESOP)에 의한 임직원 자사주 출연으로 91억2300만원 규모의 자기주식 처분 결정.

◆ LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 428,000 전일대비 34,000 등락률 -7.36% 거래량 851,192 전일가 462,000 2020.06.15 15:30 장중(20분지연) close = LCD용 편광판 사업을 11억달러에 중국 화학소재업체 산산(Shanshan)에 매각.

◆ 두산 두산 000150 | 코스피 증권정보 현재가 40,000 전일대비 2,600 등락률 -6.10% 거래량 145,824 전일가 42,600 2020.06.15 15:30 장중(20분지연) close =자회사인 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 4,665 전일대비 295 등락률 -5.95% 거래량 2,380,851 전일가 4,960 2020.06.15 15:30 장중(20분지연) close 에 제공한 자사보유 담보 가운데 두산큐벡스의 보통주식을 기존 141만1004주에서 300만9280주로 정정.

