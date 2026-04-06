[특징주]풍산, 한화의 탄약사업부 인수 추진 소식에 급등…풍산홀딩스는 上

풍산 풍산 close 증권정보 103140 KOSPI 현재가 106,300 전일대비 9,500 등락률 +9.81% 거래량 1,874,329 전일가 96,800 2026.04.06 13:11 기준 관련기사 종목 선정 이후는 충분한 투자금 마련? 최대 4배, 연 5%대 금리로 당일 OK [클릭 e종목]"풍산, 내수 중심에 실적 모멘텀 제한적…목표가↓" 풍산, 4분기 영업익 915억…전년比 170.3%↑ 전 종목 시세 보기 과 최대주주인 풍산홀딩스 풍산홀딩스 close 증권정보 005810 KOSPI 현재가 44,900 전일대비 8,550 등락률 +23.52% 거래량 959,844 전일가 36,350 2026.04.06 13:11 기준 관련기사 [특징주]풍산, 중동 긴장 속 고마진 포탄 수주 기대감에 신고가 풍산홀딩스, 박우동 단독 대표체제로 변경 트럼프 취임 앞두고 트럼프 인맥株 '들썩' 전 종목 시세 보기 가 장초반 급등세다.

6일 오전 9시10분 현재 풍산은 전일 대비 1만9850원(20.51%) 오른 11만6650원에 거래되고 있다. 풍산홀딩스는 상한가로 치솟았다. 29.99% 상승한 4만8250원을 기록 중이다.

한화에어로스페이스가 풍산의 탄약사업부 인수를 추진한다는 소식이 주가를 밀어올린 것으로 보인다. 풍산홀딩스는 풍산의 최대주주로 지분 38%를 보유하고 있다.

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업계에 따르면 한화에어로스페이스는 풍산 탄약사업부 비공개 입찰에 참여해 최종입찰제안서를 제출한 것으로 알려졌다.

최용현 KB증권 연구원은 "글로벌 시장에서 탄약에 대한 수요가 높다는 점, 규제로 인해 국내 경쟁사가 없다는 점에서 매수 희망자는 많을 것"이라며 " 라인메탈의 경우 장약과 탄약을 같이 생산하며 시너지 효과를 내고 있다는 점, 국내 주요 전차·자주포에 풍산의 탄약이 활용된다는 점을 감안하면 자금 여유가 있는 국내 방산 기업은 긍정적으로 검토할 가능성이 있을 것"이라고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



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