[특징주]풍산, 탄약사업부 매각 무산에 약세…풍산홀딩스 17%↓

풍산 풍산 close 증권정보 103140 KOSPI 현재가 98,200 전일대비 4,600 등락률 -4.47% 거래량 104,568 전일가 102,800 2026.04.10 09:12 기준 관련기사 [특징주]풍산, 한화의 탄약사업부 인수 추진 소식에 급등…풍산홀딩스는 上 종목 선정 이후는 충분한 투자금 마련? 최대 4배, 연 5%대 금리로 당일 OK [클릭 e종목]"풍산, 내수 중심에 실적 모멘텀 제한적…목표가↓" 전 종목 시세 보기 이 탄약사업부의 매각 무산 소식에 하락세를 보이고 있다. 풍산홀딩스 풍산홀딩스 close 증권정보 005810 KOSPI 현재가 44,450 전일대비 9,750 등락률 -17.99% 거래량 191,517 전일가 54,200 2026.04.10 09:12 기준 관련기사 [특징주]풍산, 한화의 탄약사업부 인수 추진 소식에 급등…풍산홀딩스는 上 [특징주]풍산, 중동 긴장 속 고마진 포탄 수주 기대감에 신고가 풍산홀딩스, 박우동 단독 대표체제로 변경 전 종목 시세 보기 는 17%대 급락 중이다.

10일 오전 9시3분 현재 풍산은 전일 대비 3100원(3.02%) 내린 9만9700원에 거래되고 있다. 풍산홀딩스는 9650원(17.80%) 4만4550원을 기록 중이다.

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전일 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 close 증권정보 012450 KOSPI 현재가 1,483,000 전일대비 32,000 등락률 +2.21% 거래량 33,171 전일가 1,451,000 2026.04.10 09:12 기준 관련기사 코스피, 하락 출발 후 보합…코스닥도 약보합 '중동 휴전' 호재에 코스피·코스닥 상승 마감 코스피, 5900선 회복…21만전자·100만닉스 '활활' 전 종목 시세 보기 는 "방산 경쟁력 강화 및 기업가치 제고를 위해 풍산의 탄약사업부문을 포함한 다양한 사업 기회를 지속적으로 검토하고 있으나 풍산 방산부문에 대한 인수 검토는 중단됐다"고 공시했다. 풍산도 "기업가치 및 주주가치 제고를 위한 사업구조 개편 등 다양한 방안을 검토 중이나 탄약사업 매각과 관련해 현재 추진하고 있는 바가 없다"고 공시했다.

앞서 한화에어로스페이스가 풍산 탄약사업부 비공개 입찰에 참여해 최종입찰제안서를 제출한 것으로 알려지면서 풍산과 풍산홀딩스의 주가가 급등한 바 있다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



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