두산, 두산重에 큐벡스 주식 추가 담보제공…담보한도 1.13조

[아시아경제 김지희 기자] 두산 두산 000150 | 코스피 증권정보 현재가 40,000 전일대비 2,600 등락률 -6.10% 거래량 145,824 전일가 42,600 2020.06.15 15:30 장마감 close 은 자회사인 두산중공업에 제공한 자사보유 담보 중 두산큐벡스의 보통주식을 종전 141만1004주에서 300만9280주로 늘린다고 15일 공시했다. 담보물건은 두산이 보유한 두산큐벡스 주식을 비롯해 두산중공업 주식 1억1355만9768주, 부동산 신탁 수익권, 춘천연수원 토지 등이다. 담보한도는 1조960억원에서 1조1327억원으로 늘어났다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr