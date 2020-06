산업유산정보센터 '강제징용 왜곡' 논란에…日 "세계유산위 권고 성실 이행" 억지 주장

외교부 "약속 미이행 강력 항의…약속 이행 촉구"

[아시아경제 임철영 기자] 일본 정부가 역사 왜곡 논란에 휩싸인 산업유산정보센터와 관련해 세계유산위원회 결의와 권고사항을 성실하게 이행하고 있다며 억지 주장을 내놨다.

오카다 나오키 일본 관방부장관은 이날 오후 정례 기자회견을 통해 "세계유산위원회의 결의와 권고를 진지하게 받아들이고 우리 정부가 약속한 조치를 포함해 그것들을 성실히 이행했다"고 말했다. 한국 정부가 이날 메이지 시대 산업시설을 유네스코 세계유산으로 등재하면서 약속한 강제징용 희생자 추모 약속을 지키지 않았다고 강한 유감을 표명한 것에 대한 답변이다.

오카다 부장관은 이어 "올해 3월31일 개관하고 오늘 일반공개 한 것으로 안다"면서 "2015년 세계유산 등재 때 일본 정부가 국제사회에 약속한 성명도 산업유산정보센터 내 패널로 전시하고 있다"고 말했다.

이날 오후 이태호 외교부 2차관이 도미타 고지 주한 일본대사를 초치해 역사 왜곡에 대해 항의한 것에 대해 오카다 부장관은 "일본은 세계유산위원회 결의와 권고를 성실히 이행하고 있고, 산업정보센터의 전시도 적절하다는 취지로 강하게 반론을 제기했다"고 설명했다.

이에 외교부는 일본 산업유산정보센터의 역사 왜곡과 근대산업시설의 세계문화유산 등재 당시 약속한 후속조치를 전혀 이행하지 않은 데에 강력하게 항의했다.

김인철 대변인은 이날 "우리 정부는 일반에 공개된 도쿄 소재 일본 산업유산정보센터의 전시 내용에 2015년 7월 세계유산위원회(World Heritage Committee·WHC)에서 일본 근대산업시설의 세계유산 등재 당시 세계유산위원회의 권고와 일본이 약속한 후속조치가 전혀 이행되지 않은데 대해 강력히 항의한다"고 밝혔다.

일본 정부는 근대산업시설을 세계문화유산으로 등재하면서 강제 노역 사실을 이해할 수 있도록 하겠다고 약속했으나 이행하지 않았다. 김 대변인은 "일본 정부는 세계유산위원회의 권고를 이행하기 위한 구체적인 후속조치로 일본 스스로 인정한 수많은 한국인 등이 본인 의사에 반해 동원되어 가혹한 조건 하에서 강제 노역한 사실을 이해할 수 있도록 하겠다고 했으나 해당 센터에서는 그러한 약속에 정면으로 배치되고 역사적 사실을 완전히 왜곡하는 내용을 포함하고 있는 것에 대해 심히 유감스럽다"고 말했다.

이어 "특히 일본 정부는 강제노역 희생자를 기리기 위한 조치로서 정보센터 설립을 약속했으나, 이번에 개관한 센터 전시 내용 어디에도 희생자를 추모하는 노력을 발견할 수 없다는 점에서 우려와 실망을 금할 수 없다"고 덧붙였다.

아우러 세계유산위원회의 결정을 준수할 것을 촉구했다. 김 대변인은 "정부는 세계유산 등재 당시 일본이 한국과 국제사회에 약속한 내용을 성실히 이행하는 동시에 각 시설의 전체 역사를 이해할 수 있도록 권고한 세계유산위원회의 결정을 철저히 준수할 것을 다시 한 번 엄중히 촉구한다"고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr