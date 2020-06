원구성 협상 결렬…민주당 오늘 상임위원장 선출 시도

[아시아경제 전진영 기자] 김태년 더불어민주당 원내대표와 주호영 미래통합당 원내대표가 21대 국회 원구성 막판 협상에 나섰지만 끝내 합의점을 찾지 못했다.

양당 원내대표는 15일 박병석 국회의장의 주재로 비공개 회동을 가졌지만 법제사법위원회 위원장 자리를 두고 이견을 좁히지 못했다. 민주당은 이날 오후 6시에 본회의를 열고 단독으로 상임위원장을 선출하겠다는 입장이다.

김 원내대표는 이날 회동이 끝난 뒤 기자들과 만나 “전 상임위원장을 선출해야한다고 박 의장에게 전했고, 선출 범위는 의장이 판단할 것”이라고 말했다.

이에 대해 주 원내대표는 기자회견을 열고 “민주당이 의회독재, 일당독재의 문을 활짝 열어젖히려고 한다”며 비판했다. 그는 기자회견이 끝난 뒤 기자들과 만나 본회의 보이콧 여부에 대해 “의원총회에서 결정하겠지만 본회의에 협조하는 일은 결코 없을 것”이라고 강조했다.

이날 원내대표 회동에 앞서 범여권과 통합당 초선 의원들은 각각 의장실을 방문하기도 했다. 민주당 등 범여권 초선 10여명은 일하는 국회를 만들기 위해 이날 반드시 상임위 구성이 이뤄져야한다고 촉구했고, 통합당 초선 10여명은 여당의 단독 원구성을 반대한다는 입장을 전했다.

한민수 국회 공보수석은 이날 회동이 끝난 뒤 기자들과 만나 “박 의장은 양쪽을 다 만족시킬만한 안은 없다, 선택만 남았다고 했다”고 전했다.

한 수석은 이어 “지난 12일에 의장은 국민들께 오늘은 (원구성을) 다 처리해야한다고 약속했다”면서 “(상임위원장 선출 범위는) 여야가 합의하는 것이 좋지만 그렇지 못할 경우 국민과 약속한 사안이기 때문에 박 의장이 처리할 생각이다. 범위에 대해서는 고민이 필요하다”고 덧붙였다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr