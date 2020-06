코스피 소폭 하락한 2114에 출발

코스닥도 하락 출발…코로나19 2차 확산 우려 여전

바이오株 또 강세…삼성바이오로직스 다시금 신고가 경신

[아시아경제 이민우 기자] 코스피와 코스닥 모두 소폭 하락하며 출발했다.

15일 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 0.84%(17.89포인트) 떨어진 2114.41로 개장했다. 이후 오전 9시12분 기준 소폭 반등한 2120.19를 기록했다. 미국을 중심으로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 2차 확산 우려로 투자 심리가 위축된 분위기다.

유가증권시장에서는 개인이 2742억원을 순매수한 반면 외국인과 기관은 각각 1096억원, 1697억원을 순매도했다.

대부분의 업종이 하락세다. 운수장비의 하락폭이 2.06%으로 가장 컸다. 이어 섬유·의복(-1.96%), 철강·금속(-1.62%), 전기·전자(-1.42%), 비금속광물(-1.31%) 등의 순이었다. 반면 의약품(2.68%), 유통업(0.76%), 종이·목재(0.75%) 등은 올랐다.

시가총액 상위 10위 종목들도 대부분 하락세지만 바이오 관련 종목의 경우 상승세를 보였다. 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 846,000 전일대비 41,000 등락률 +5.09% 거래량 166,478 전일가 805,000 2020.06.15 09:20 장중(20분지연) close 는 5.4%로 상승폭이 가장 컸다. 장 초반 전날보다 7.2% 오른 86만3000원으로 신고가를 경신했다. SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 279,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 279,000 2020.06.15 00:00 장중(20분지연) close 도 자회사 SK바이오팜의 상장 이슈로 상승세를 보였다. 전장대비 7.1% 오르며 시총 10위에 올랐다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 267,000 전일대비 1,000 등락률 +0.38% 거래량 275,000 전일가 266,000 2020.06.15 09:20 장중(20분지연) close 는 0.3% 올랐다. 그 외의 업종들은 대부분 하락세다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 450,500 전일대비 11,500 등락률 -2.49% 거래량 130,138 전일가 462,000 2020.06.15 09:20 장중(20분지연) close 의 낙폭이 2.4%로 가장 컸다. 이어 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 51,300 전일대비 1,000 등락률 -1.91% 거래량 3,905,411 전일가 52,300 2020.06.15 09:20 장중(20분지연) close (-1.7%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 84,000 전일대비 1,200 등락률 -1.41% 거래량 642,317 전일가 85,200 2020.06.15 09:20 장중(20분지연) close (-1.5%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 102,000 전일대비 1,500 등락률 -1.45% 거래량 136,272 전일가 103,500 2020.06.15 09:20 장중(20분지연) close (-1.4%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 240,500 전일대비 1,500 등락률 -0.62% 거래량 205,655 전일가 242,000 2020.06.15 09:20 장중(20분지연) close (-1.0%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 294,500 전일대비 3,000 등락률 -1.01% 거래량 489,849 전일가 297,500 2020.06.15 09:20 장중(20분지연) close (-0.8%) 등의 순이었다.

코스닥도 하락출발했다. 전장보다 0.06%(0.46포인트) 떨어진 745.60로 출발한 뒤 소폭 반등해 0.04% 오른 746.35를 나타냈다.

코스닥 시장에서도 개인 홀로 매수세를 보였다. 597억원을 순매수한 반면 외국인과 기관은 각각 378억원, 213억원을 순매도했다.

업종별로는 하락세가 다수였다. 일반전기전자가 1.74%로 낙폭이 가장 컸다. 이어 반도체(-1.56%), IT H/W(-1.26%), 비금속(-1.23%), 금속(-1.15%) 등의 순이었다. 제약(1.13%), 운송장비·부품(0.97%) 등은 올랐다.

시총 상위 10위 종목 중에서는 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 115,200 전일대비 3,700 등락률 +3.32% 거래량 311,167 전일가 111,500 2020.06.15 09:20 장중(20분지연) close 의 상승폭이 3.3%로 가장 컸다. 이어 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 109,400 전일대비 2,100 등락률 +1.96% 거래량 131,531 전일가 107,300 2020.06.15 09:20 장중(20분지연) close (2.4%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 134,800 전일대비 200 등락률 -0.15% 거래량 158,988 전일가 135,000 2020.06.15 09:20 장중(20분지연) close (0.4%) 등이 올랐다. 반면 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 120,600 전일대비 3,600 등락률 -2.90% 거래량 139,118 전일가 124,200 2020.06.15 09:20 장중(20분지연) close (-2.8%), 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 59,100 전일대비 1,100 등락률 -1.83% 거래량 133,134 전일가 60,200 2020.06.15 09:20 장중(20분지연) close (-1.6%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 206,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 206,000 2020.06.15 00:00 장중(20분지연) close (-1.3%) 등은 내렸다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr