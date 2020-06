[아시아경제 박종일 기자] 정순균 강남구청장은 14일 예배를 진행하는 소규모 교회를 방문해 소모임 자제를 요청했다.

이날 정 구청장은 ▲발열 체크 ▲마스크 착용 ▲손소독제 비치 ▲신도간 1m 거리 유지 등과 같은 7대 감염병예방수칙 준수여부를 확인했다.

