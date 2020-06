중기중앙회, 온라인 화상수출상담실 설치…무료운영

해외 바이어와 1대 1수출상담, B2B협업 등 온라인 전용 공간 제공

[아시아경제 김철현 기자] 중소기업중앙회(회장 김기문)는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 팬더믹 영향으로 해외진출에 어려움을 겪는 중소기업을 위해 온라인 비대면 방식으로 상시적으로 해외 바이어를 만날 수 있는 '온라인 화상수출상담실'을 설치하고, 15일부터 무료로 운영할 계획이라고 밝혔다.

온라인 화상수출상담실은 수출 상담이 필요한 중소기업을 대상으로 운영되며 여의도 중소기업중앙회 본관 3층에 설치된다. 이곳에선 온라인 화상상담 솔루션을 통해 해외 바이어와의 1대 1 수출 상담 등이 가능하다. 전혜숙 중기중앙회 무역촉진부장은 "코로나19로 수출애로를 겪는 중소기업의 수출지원을 위해 중소벤처기업부와 협력해 비대면 온라인 화상상담회를 추진하고 있으며, 포스트 코로나 시대 비대면 해외마케팅을 상시적으로 지원하기 위해 상설 전용 상담실을 구축한 만큼 중소기업들의 적극적인 활용이 기대된다"고 설명했다.

한편, 중기중앙회는 코로나19 피해 중소기업의 수요에 따라 오는 6월 29일부터 7월 10일까지 소재·부품·장비 강소기업과 유럽 소·부·장 강국의 바이어를 매칭하는 온라인 화상상담회를 시작으로, 7월말까지 일반 산업재, 생활소비재, 식품 등 업종별·테마별 온라인 화상수출상담회를 진행할 계획이다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr